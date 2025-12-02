FREEMAIL
PUBLIKA ZGROŽENA /

'Izgledaš glupo': Pjevač uvrijedio trudnu djevojku, a video njegovog ispada postao viralan

'Izgledaš glupo': Pjevač uvrijedio trudnu djevojku, a video njegovog ispada postao viralan
Foto: -/shutterstock Editorial/profimedia

Snimka se brzo proširila

2.12.2025.
21:26
Hot.hr
-/shutterstock Editorial/profimedia
Britanski glazbenik Elliot John Gleave, poznatiji po umjetničkom imenu Example (43), pop izvođač poznat po uspješnicama iz 2000-ih, našao se pod pritiskom javnosti nakon incidenta na koncertu u londonskoj O2 Areni. Tijekom nastupa, održanog kao predgrupa boybandu JLS, pjevač je javno prozvao obožavateljicu s invaliditetom jer je sjedila, poručivši joj da “izgleda glupo”.

Trudna obožavateljica objavila snimku

Video događaja, objavljen na TikToku i pregledan više od 45.000 puta, podijelila je djevojka koja je otkrila da je u 27. tjednu trudnoće i da joj zdravstveno stanje onemogućuje stajanje. Na snimci se čuje kako Example pita: “Što radiš? Izgledaš glupo”, dok je publika ostala vidno zbunjena njegovim ponašanjem.

Video možete pogledati ovdje. 

Uz objavljeni video napisala je kako je bila potpuno šokirana time što ju je pjevač javno prozvao te istaknula da je osoba s invaliditetom, što se u tom trenutku nije moglo vidjeti.

Publika oštro reagirala

Nakon objave, društvene mreže ispunile su reakcije korisnika koji su se svrstali uz obožavateljicu. Brojni posjetitelji drugih koncerata istog izvođača tvrde da je sličan prigovor iznosio i ranije. Neki navode da se žalio publici u Nottinghamu i Cardiffu jer sjedi, dok su drugi komentirali da se doimao nepristojnim i nezadovoljnim tijekom cijelog nastupa.

Ignoriranje pomagala za hodanje dodatno razljutilo publiku

Obožavateljica je kasnije otkrila da je tijekom koncerta podigla pomagalo za hodanje kako bi mu pokazala da fizički ne može ustati. Tvrdila je da je Example unatoč tome nastavio s komentarima i omalovažavanjem, što je izazvalo dodatnu osudu korisnika TikToka. Snimka se nastavila širiti i izazivala sve snažnije reakcije.

