Vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton pojavila se u petak na teniskom terenu u centru Londonu gdje je s pobjednicom US Opena Emmom Raducan odigrala meč u parovima.

Na terenu se pojavila u sportskoj kombinaciji, u tamno plavoj minici i trenirci te nije skidala osmijeh s lica.

Emma Raducan nedavno je postala prava senzacija kada je osvojila US Open. Pobijedila je svoju vršnjakinju, Kanađanku Leylah Fernandez, te tako postala prva tenisačica koja je iz kvalifikacija stigla do grand slam naslova i najmlađa nakon Ruskinje Marije Šarapove koja je 2004. osvojila Wimbledon sa 17 godina. Osim naslova i trofeja, pobjeda na US Openu donijela joj je i 2,5 milijuna eura.