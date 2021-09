Tko bi pomislio da bi jedna dobrotvorna studentska modna revija mogla biti ključan trenutak u britanskoj povijesti?

No, kad se Kate Middleton na modnoj pisti na Sveučilištu St Andrews pojavila u prozirnoj crnoj haljini, princ William je rekao: "Vau, ona je bomba!". Tada se sve promijenilo među njima. Do kraja noći blisko prijateljstvo pretvorilo se u romansu, a Kate i William učinili su prve korake u svom putu prema kraljevsko tronu, piše The Sun.

William je tada slovio za najpoželjnijeg britanskog neženju, a krasio ga je sinonim neuhvatljivog. No, Kate ga je očarala kad se pojavila na modnoj pisti u prozirnoj crnoj haljini.

Revija je bila ključna u promjeni dinamike njihove veze. Par se upoznao prije 20 godina kada su zajedno pohađali najstarije škotsko sveučilište. Ne samo da su oboje studirali povijest umjetnosti, već su i živjeli u istim domovima, u rezidenciji sv. Salvatora.

Povezali su ih isti interesi

Postupno je njihovo prijateljstvo procvjetalo zbog zajedničkih interesa. Oboje su odrasli u ruralnom okruženju: Kate u selu Bucklebury, a William na očevu imanju Highgrove u Gloucestershireu. Dijelili su ljubav prema selu što je preduvjet za uklapanje u kraljevsku obitelj, a povezala ih je i ljubav prema sportu.

Kao studenti u St Andrewsu često su zajedno plivali u sveučilišnom bazenu ili odlazili na ranojutarnje trčanje prije predavanja. Marljiva studentica Kate pomogla bi Williamu kad bi izostao s nastave dopuštajući mu da prepiše njene bilješke. Ona je za njega uvijek bila tu kada je najviše trebao utjehu i savjet, a čak ga je i branila od paparazza.

Međutim, tek nakon modne revije, 7. travnja 2002. godine, njihovo prijateljstvo pretvorilo se u strastvenu ljubavnu priču, a njen nastavak, vjerujemo, svi znate!