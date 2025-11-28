Ivančica Pahor otkrila da boluje od teške bolesti: 'Polazim kroz najtežu životnu agoniju'

Bivša Miss turizma Ivančica Pahor (43) porijeklom iz Martijanca nakon svoje manekenske karijere, posvetila se poduzetništvu i uspješno vodi vlastitu tvrtku koja se bavi izradom dizajnerskog nakita, a danas se vodi kao najveći proizvođač bižuterije u Hrvatskoj.

Ivančica danas uživa u zajedničkim trenucima s kćeri Unom, a pored predivnih stvari koje svakodnevno dijeli na društvenim mrežama, nedavno je podijelila i ne tako sretne vijesti.

Naime, bivša Miss turizma otkrila je da ima zdravstvenih problema, Točnije, da boluje od karcinoma.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

''U ovim trenucima prolazim kroz svoju najtežu životnu agoniju i najveću borbu do sada. Liječničke pretrage potvrdile su dijagnozu karcinoma. Oni koji me poznaju znaju da je cijeli moj život bio velika i konstantna borba. Padala sam, ali sam se uvijek iznova dizala. Nisam imala vremena ni za jadikovke ni za predah. Davala sam sebe do krajnjih granica, a sve samo zbog jedne želje: da moja obitelj bude sretna.

Sve sam podredila radu, stvaranju, kreiranju, zapošljavanju, pomaganju. Željela sam davati i stvarati korisno i lijepo, za opće dobro i za vas. Sve što sam željela, ostvarila sam. Najveće bogatstvo i životno ostvarenje imam u Uni. Oslonac i čvrstu stijenu u majci, požrtvovnost i predanost mog dragog brata. Otac je otišao tako prebrzo. Od malena se sjećam njegovih riječi: 'Rad, rad i samo rad.' I to je ono što nam je utkao i ostavio u trajno nasljeđe. Kad pogledam iza sebe, vidim da sam ostvarila jako puno. Uvijek me nosila neka nadnaravna snaga i vjera da me ništa ne može slomiti.

Ali život je nepredvidiv i ponekad nas iznenadi baš onda kad mislimo da smo najjači.

Ipak, ovo nije kraj, već samo novi početak. Spremna sam za ovu borbu i odlučna proći je uzdignute glave. Obećala sam dragom Bogu da ću iz nje izaći još jača i bolja u svakom smislu. Ovo breme prihvaćam s punom snagom i vjerom da i u njemu postoji razlog, možda je upravo sada došao trenutak da zastanem i predahnem te bolje spoznam nutrinu duše.

Hvala ti, dragi Bože. U tvoje ruke predajem se potpuno. Vodi me.''

Komentari pune podrške: 'Samo hrabro'

Ispod objave su joj mnogi pisali komentare pune podrške. U nastavku pročitajte neke od njih.

''Drži se draga i samo hrabro'', "Draga moja, tvoj tekst je dokaz tvoje nevjerojatne snage. Znam sve tvoje borbe i svaku si pobijedila s dostojanstvom koje malo tko ima. Ovaj put nije pravedan, ali ako postoji netko tko može podnijeti i ovo, to si ti'', "Život nekada donese teške i nepravedne izazove'', Bit će sve dobro ljepotice..''

Podsjetimo, Ivančica je titulu miss turizma Hrvatske odnijela je 2000. godine, a potom je godinama živjela daleko od reflektora. No, još uvijek je čest gost zagrebačke špice pa je dobila i titulu kraljice iste. Danas je uspješna poduzetnica, a o svemu je prošle godine progovorila za Net.hr.

''Svoju firmu osnovala sam prije 18 godina. Nakitom i modom bavim se oduvijek. Još kao mala djevojčica skicirala bih prava modna djela. Sama prodaja započela je tako da sam na početku otvorila jedan mali štand na otoku Hvaru. Nisam mogla vjerovati kolika je tada bila zainteresiranost upravo za moj nakit i nismo stigli proizvesti dovoljno u odnosu na potražnju'', rekla je Ivančica tada u razgovoru s nama, a ostatak pročitajte OVDJE.

