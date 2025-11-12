Tajne beauty rutine Ivane Paris: Odbacila glamur i botoks i posvetila se unutarnjem miru

Bivša Miss Universe Ivana Paris (41) posljednjih se mjeseci tiho, ali sigurno vratila u fokus javnosti. Nekad je samouvjereno hodala modnim pistama, snimala kampanje za velike brendove i bila sinonim za besprijekoran glamur, a danas bira potpuno drugačiji život – mirniji, povučeniji i daleko od reflektora. Upravo zato njezina je nedavna pojava pred kamerama, prije nešto manje od godinu dana, izazvala iznenađenje, Ivana više ne njeguje isti stil, ne koristi botoks, ne šminka se svakodnevno i otvoreno priznaje da joj savršenstvo odavno nije cilj.

Za Net.hr sada je otkrila kako danas izgleda njezina beauty rutina, bez filtera i uljepšavanja, što se stvarno nalazi u njezinoj kozmetičkoj torbici i ormaru, te zašto je odlučila prigrliti prirodniji izgled.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Za koje proizvode smatrate da su apsolutni must-have u svakoj kozmetičkoj torbici?

Bez razmišljanja, dobra hidratantna krema, bronzer i sjajilo za usne. To su stvari koje uvijek imam uvijek uz sebe, čak i kad nosim najmanju torbicu. Sve ostalo je bonus i ovisi, naravno, o veličini torbice.

Postoji li neki beauty proizvod koji je premašio vaša očekivanja?

Da, serum s hijaluronskom kiselinom. Iskreno, dugo sam mislila da je to samo još jedan trend, ali kad sam pronašla onaj koji mi odgovara, koža mi je stvarno zablistala. Sad ga koristim svakodnevno.

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Koji je najbolji anti-age proizvod/tretman koji ste isprobali?

Najbolji “anti-age” su san, voda i smijeh! No, ako pričamo o tretmanima, volim povremeno napraviti hidratantne tretmane s hijaluronom. Koža odmah izgleda svježije i punije.

Kakav je vaš stav prema nekirurškim tretmanima za podizanje lica?

Mislim da je odlično što danas postoje opcije koje mogu pomoći da se osjećamo bolje u svojoj koži, bez noža. Bitno je samo da sve radimo umjereno i da ne izgubimo svoj prirodan izraz.

Foto: Instagram

Svojedobno ste koristili botoks, a onda ste prestali. Koji je razlog?

Da, probala sam ga prije nekoliko godina, čisto iz znatiželje. Nisam imala loše iskustvo, ali jednostavno mi se više sviđa prirodniji izgled i izrazi lica koji se miču. Volim kad se vidi emocija.

Imate li neki beauty savjet koji biste podijelili s onima koji žele smanjiti troškove na kozmetici?

Apsolutno! Manje je više. Umjesto da kupujete sve što vidite u ponudi, pronađite nekoliko proizvoda koji vam stvarno odgovaraju i držite ih se. I ne zaboravite – čista koža i osmijeh su najbolja šminka. Također sam pobornik starih prirodnih bakinih recepata.

Jeste li jedna od onih koji vole novac potrošiti na skuplju kozmetiku ili preferirate drogerijske proizvode?

Iskreno – miks! Imam nekoliko skupljih proizvoda u koje se kunem, ali obožavam i drogerijske brendove. Danas stvarno možete pronaći odlične proizvode po pristupačnoj cijeni.

Jeste li ikada isprobali tretmane koji su popularni na društvenim mrežama, poput dermarollinga ili microneedlinga?

Jesam, microneedling! Bila sam malo skeptična, ali rezultat me oduševio. Koža je bila zaglađenija, svježija i mekša. No, to uvijek radim kod stručne osobe, nikad sama kod kuće, jer sam po prirodi antitalent i za obično lakiranje noktiju.

Foto: Instagram

Koji su najčešći problemi s kožom koje ljudi zanemaruju u svom beauty režimu?

Dehidratacija. Svi smo opterećeni anti-age proizvodima, a zaboravljamo da je osnovna stvar – hidratacija. Kad je koža nahranjena, i manje nepravilnosti izgledaju bolje.

Koje modne trendove trenutačno najviše volite?

Obožavam povratak minimalizma, klasike i elegancije. Jednostavne linije, kvalitetni materijali i neutralne boje – to je uvijek elegantno i bezvremensko.

Postoji li modni komad koji ste skupo platili, ali na kraju požalili?

Iskreno, jedne preskupe štikle koje sam nosila samo jednom. Predivne su, ali toliko neudobne da ih mogu gledati samo s police.

Ima li neki modni komad koji ste poželjeli, ali ga odgađate zbog cijene?

Da, jedan klasičan kaput koji mi je na listi želja već neko vrijeme. Volim investirati u komade koji traju, ali još čekam pravi trenutak da ga ''opravdam'' sama sebi.

Koji je komad odjeće koji ste najviše požalili nakon što ste ga kupili?

Jedna haljina koju sam kupila impulzivno jer mi se činila savršena za event, a nikad je nisam nosila. Sad me podsjeća da je bolje kupovati promišljeno, a ne u trenutku inspiracije.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Paris stala pred naše kamere pa progovorila o fotografiji koja je postala glavna tema u Hrvatskoj