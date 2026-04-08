Ivana Paris napokon pronašla bolju polovicu: 'Nikad nije kasno spoznati koga volimo'

Bivša misica Ivana Paris (42) na svoju je Instagram priču podijelila kratki tekst u kojemu sažima svoje iskrene osjećaje. Između ostalog, otkrila je da je ponovno nakon duljeg vremena pronašla ljubav.

"Teško je naći budalu kao ja, a ja sam je uspješno našla... A godine? Nikad nije kasno spoznati koga volimo, trebamo i kome sve svoje tajne dajemo... Zato tajne držimo za sebe (ja sam to naučila), i sreću dijelimo u dvoje... Lijepo mi je i da ovo ne zaboravim jer je najvažnije... Volim te više nego jučer i manje nego sutra... Slika nema osim slika hrane koju uspješno jedemo... Volim te, čak sam i romantična", glasio je cjeloviti tekst.

Iako nije otkrila o kome je riječ, ovo je velika novost, budući da je u kolovozu prošle godine izašla iz dugogodišnje veze. Tada je u intervjuu za Net.hr kazala da njezino srce ostaje otvoreno: "Uvijek sam spremna za ljubav. Volim pružiti ljubav i volim je primiti natrag. Mogu biti sama, ali mogu biti i s nekim tko mi uljepšava život – zašto ne? Nisam zatvorila vrata svog srca", kazala je.

Podsjetimo, Ivana Paris i bivši muž Dino Bubičić (43) izrekli su sudbonosno "da" prije gotovo 16 godina. Ljubavnu priču započeli su u reality showu, a 5. studenog 2010. godine vjenčali su se u pulskoj Katedrali pred brojnim uzvanicima i kamerama, dok je Ivana tada bila trudna s njihovim prvim sinom. Par je kasnije dobio još jednog sina, no njihova je bajka završila 2019. godine kada su se razveli.

Dino je tada za domaće medije priznao da ga je razvod pogodio jer je, kao dijete rastavljenih roditelja, sam sebi rekao da neće dopustiti da njegova djeca to proživljavaju. Unatoč razvodu, ostali su u dobrim odnosima te danas funkcioniraju kao prijatelji i roditelji.