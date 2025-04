Ivana Paradžiković otvorila dušu: 'Evo me na terapji. Krenula sam slomljena srca'

Nakon teškog osobnog gubitka, novinarka Ivana Paradžiković (44) odlučila je potražiti mir i snagu tamo gdje se uvijek osjećala "kao kod kuće" , a to je u prirodi. Na svom Instagram profilu podijelila je dirljivu priču o planinarenju na Velebitu, koje joj je poslužilo kao svojevrsna terapija.

"Evo me na terapiji. Krenula sam slomljena srca, natučenog prsta i ukočenih leđa, pa je Velebit bio logičan izbor. Većinu puta nema signala, pa se odjavljujemo od svijeta na dva dana. Ekipa je provjerena: Ana, Anita i ja. Ovoga puta želimo prespavati na Ždrilu, najljepšem planinarskom skloništu, u samom srcu divljeg Velebita. Na stijeni, s pogledom na more. Samo tri sata divne šetnje od Baških Oštarija, kroz šumu u kakvoj zamišljaš da žive vilenjaci. U kolibi kao iz bajke zatekle smo Jasona i Anu na spoju. Skuhao joj je ručak, popili su čašu vina i otišli dalje svojim putem. Ispratile smo zaljubljeni par i popele se na Ždrilski kuk (1165 m) kako bismo pozdravile kraj dana. Sjedile smo pokušavajući meditirati, ali kraj tolike ljepote bila je grehota zatvoriti oči.

Gledale smo kako sunce uranja u more i šutjele, dopuštajući da nam vjetar šiba lice, mrsi kosu i ulazi u kosti. Silazak po sumraku bio je, blago rečeno, uzbudljiv – naučile smo da štapovi nisu najbolja ideja za stjenovit vrh, ali nekako smo se probile, zapetljavajući se u grane i smijući se glasno od radosti zbog noći koja nas čeka. Anita loži peć, a ja kuham svoj planinski specijalitet – bolonjez iz vrećice. Prejedene, raskopčanih patentnih zatvarača, slušamo tišinu. Noć je puna, u znaku ružičastog mjeseca, pa ga nestrpljivo iščekujemo dok izviruje iza brda. Gledam u njega hipnotizirano. Astrolozi kažu da, za moj znak, donosi drastične životne promjene – moram naučiti lekciju otpuštanja.

Anita me opominje da ne buljim toliko – kaže da će mi mjesec ukrasti san, tako barem tvrdi njezina baka. Ne znam kome da vjerujem, astrolozima ili Anitinoj baki. Ipak, uzimam svoje dvije kapsule magnezij glicinata – opuštaju mišiće i poboljšavaju san jer djeluju smirujuće na središnji živčani sustav. Sestranski dijelim dvije i Ani.

Anita već hrče, bura puše, miš gricka paštetu, a ja, prije nego što sam usnula snom pravednika, razmišljam o rečenici koju je Ana izgovorila na samom početku puta: 'Cure, osjećam se kao da idem doma'. Baš tako se i ja ovdje osjećam. Hvala ti, Velebite, što nas primiš i iscijeliš.

P.S. Tek kad smo stigle kući, Ana je primijetila ugriz iza koljena. Zmija?", napisala je Paradžiković u svojoj objavi na Instagramu.

Ova objava dolazi ubrzo nakon što je Paradžiković s javnošću podijelila bolan oproštaj od svog voljenog psa Tita. U dirljivom videu prikazala je njegove posljednje trenutke:

''Dočekao me s putovanja, trpio. Nisam mogla podnijeti da pati još i jedan dan. Bio je to dobar život – pun planinarenja, putovanja, plivanja i ljubavi. Zaslužio je kraj bez boli. Veterinar je došao k nama doma, a on je, umazan paštetom, utonuo u san u svom krevetu, okružen svojima''.

Ivana je tim potezom željela pomoći i drugima koji se možda suoče s istom teškom odlukom. ''Ako volite, nemojte biti sebični. Pustite ih da odu bez boli. Ta stvorenja znaju voljeti bolje od nas ljudi'', poručila je.

