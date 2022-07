Televizijska voditeljica, urednica i novinarka Ivana Paradžiković (41) posljednjih je dana oduševljavala svojim fotografijama iz Jordana gdje je bila u društvu sina Huga.

Njezin mezimac je nedavno proslavio i 16. rođendan.

Lijepa pustolovina u Jordanu

Koliko je Ivana bila oduševljena posjetom Jordanu rekla je u objavi: "Zbog ovog osjećaja, vjerujte mi..isplati se."

Također je svojim pratiteljima ispričala da si je ispunila maštariju iz djetinjstva.

"Bila sam sedmi razred kada mi je, maloj neprilagođenoj izbjeglici, profesorica zemljopisa poklonila paketić pijeska iz pustinje. Najdragocjenija je to bila stvar koju sam posjedovala.

Živjeli smo u iznajmljenoj garsonjeri u Kutini. Nas pet plus pekinezer, hrčak, ribice, papagaj Pero. "Gdje čeljad nije bijesna, kuća nije tijesna"... govorila bi mama...i doista...imali smo sve: bili smo živi, imali smo jedni druge, ali nismo imali para. Ispod madraca da ne propadnemo kada ga razvučemo, stavljali bi daske koje je tata ispilio od nekih vrata sa smetlišta. Navečer fotelju dizali na ormar da možemo otvoriti kauč koji bi onda blokirao frižider..pa tko je jeo, jeo je... nema više do jutra. Sjećam se i trenutaka kada za kruh prevrčemo vaze da nije neka lipa ostala možda slučajno. Otići u pustinju bila je moja djetinja maštarija. Ovo je taj trenutak. Čista sreća. Da nikad ne zaboravim tko sam i koji sam put prevalila", napisala je iskreno voditeljica.

Povratak kući

Nakon putovanja u kojemu je posebno uživala, poznata voditeljica se vratila kući. U posljednjoj fotografiji je pozirala u crnom badiću i pokazala preplanulu kožu i utegnuto tijelo.

Da je kod kuće uvijek najljepše, napisala je i sama u svojoj novoj objavi na Instagramu: "Svugdje pođi, kući dođi."

Podsjetimo, nakon 15 godina rada kao urednica i voditeljica te nakon što je promijenila televiziju, u siječnju ove godine otkrila je da postaje profesorica na fakultetu, na Sveučilištu u Dubrovniku, gdje radi kao vanjska suradnica na Odjelu za komunikologiju; na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva, na kojem sudjeluje u izvedbi kolegija Istraživačko novinarstvo.