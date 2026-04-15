Ivana Mišerić podijelila sretnu vijest koju je skrivala mjesecima: Rekla je 'da' u tajnosti

Poznata radijska voditeljica Ivana Mišerić (40) ekskluzivno otkrila za Gloriju da je sedam mjeseci zaručena za tri godine mlađeg IT stručnjaka Dražena Kovačevića (37). Par je u početku održavao ljubav na dvije adrese, on je zbog posla bio u Umagu, Ivana u Zagrebu, a sada žive u zajedničkom domu u Velikoj Gorici.

Romantične zaruke na brodu uz zalazak sunca

"Zaručili smo se krajem kolovoza prošle godine tijekom putovanja na Ibizu. Nije to bilo planirano kao posebno putovanje radi zaruka, nego smo išli s kumovima koji su slavili desetu godišnjicu braka", ispričala je Ivana za spomenuti medij.

Dodala je kako je njezina prijateljica Rene pomagala Draženu oko izbora prstena. Zaprosio je Ivanu na brodu tijekom zalaska sunca, a poznata voditeljica nije ni bila svjesna što se događa sve dok Dražen nije kleknuo.

Ivana je svoju ljubav s Draženom neizravno objavila u intervjuu za Story u svibnju 2021., a par je prvu zajedničku fotografiju podijelio na društvenim mrežama krajem godine.

Poslovni počeci

Osim što joj se sreća osmijehnula u ljubavi tako je i na poslu. U rujnu 2025. dogodio joj se i novi poslovni početak, kada je zajedno s Filipom, Hanom i Brunom Bucićem nakon 12 godina otišla s Otvorenog radija i prešla na bravo!

