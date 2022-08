Radijska voditeljica Ivana Mišerić u razgovoru za Večernji list, između ostalog, otkrila je kako joj je raditi u sitne jutarnje sate te tko joj je bi najdraži gost na radiju.

Njen radni da počinje u 4.30 sati jer vodi ranojutarnji program na Otvorenom radiju te uvijek zvuči veselo i razigrano.

"Ne dođem uvijek dobro raspoložena na radio, ali u najtežim trenucima radio mi bude mjesto oporavka. Često su me ljudi pitali kako zadržati sabranost kada ti život ne ide… Meni je to utočište dalo snagu za preživljavanje. Koliko god se trudila ljude ne zamarati svojim borbama, neke tamne emocije se čuju, ne mogu sve sakriti osmijehom… Ponekad ih i podijelim, čini mi se fer biti iskren. Jutarnji tip ili jesi ili nisi. Nisam za silovanje raspoloženja, ne moramo svi biti ptičice ujutro, isto kao što mi koji nismo noćne ptice tražimo smanjen doživljaj kad padne mrak", ispričala je Ivana.

Ona je kazala da ponekad zakasni na posao.

"Da, da, kako ne! Sva sreća pa smo tim od troje ljudi ujutro. Uvijek je netko budan. Drama bi bila da svi zaspimo. Nekada tijelo otkaže suradnju, nije to ništa neobično (tješim se), to su buđenja u četiri, pola pet već deset godina… Ako se malo zaigram i odgodim alarm, neće dobro završiti. Nije pohvalno, ali kasno idem u krevet, postoji ona jedna granica koju ne smijem prijeći da se mogu probuditi s lakoćom, ako je rastegnem, nastaje problem s ustajanjem", istaknula je.

'Mikrofon te zavodljivo mami'

Ivana se, tvrdi, ne voli ustajati u posljednji tren.

"Ne volim se probuditi u zadnji čas. Moram doma popiti jednu kavu, prošetati psa, pojesti nešto i onda sam posložena kako treba. Zagrijavam glasnice, nekad više, nekad manje, ovisno u kakvom su stanju, obično to radim u autu dok se vozim prema radiju."

Ivana voli raditi na radiju koji je postao neodvojiv dio njenog života, a to ponekad može biti stresno.

"Stresno je za organizam čim se upali crvena lampica. Mikrofon te zavodljivo mami i želi pretvoriti u drukčiju, uglađeniju, plastičniju verziju tebe, da se pokušaš svidjeti svima, a to je zamka. S time se bore i oni koji su u eteru godinama, možda ne svjesno, ali tijelo pamti. Radio je postao neodvojiv dio moga života, već dugo ga ne gledam kao posao, to je sad dio mog karaktera, stava, emocija. Svako jutro je izazov. Četiri sata programa uživo s ljudima, trebaš biti brz, svjež, držati pažnju i dijalog. Ako mi to ikada postane rutina, bez adrenalina, i ako se ne umorim na kraju showa, trebam otići", ispričala je.

Ivana je otkrila koji gosti na radiju su joj bili najzanimljiviji.

"Najluđe i najneobičnije gostovanje priredio je Dubioza kolektiv. Imali su jutarnji koncert i priuštili prekrasno iskustvo manjem broju fanova uživo u studiju, ništa manje sjajno i svima koji su slušali Otvoreni. Fenomenalni momci. Boris Jokić bio je odličan. Zdravko Mamić izvukao je sav svoj šarm. Gibonni je dubok i neobično ugodan čovjek. Ne mogu zaboraviti neke razgovore koje sam vodila na svojim radijskim počecima, toliko su me oduševili pojedinci da ih se često sjetim… Đelo Hadžiselimović. Pod dojmom sam bila danima. Severina je posebna. Nakon Ede Maajke trebala mi je tableta za smirenje jer sam toliki fan, nisam mogla obuzdati divljenje, upijala sam svaku riječ", kazala je.