Čini se da je Ivana Mišerić preskočila proljetno i "bacila" se direktno na "ljetno čišćenje", u sklopu kojeg je pronašla i jednu posebnu haljinu.

Radi se naime, o lepršavoj haljini s vojničkim uzorkom koju je nosila na svojoj maturalnoj večeri.

"Čistila sam kuću, slagala ormare, sortirala sam robu. Neke stvari su vječne. Ova haljina. Moja maturalna opravica. U to vrijeme… Tražila sam jackpot kombinaciju tjednima, hodala sumanuto s mamom po Zagrebu od butika do dizajnera. Sjećam se da smo po toj Maksimirskoj hodale preko nekoliko puta", krenula je s pričom.

"Linea Exclusive… pojam, Zoran Mrvoš je radio čarobne gypsy haljine prepune volana, dugih repova, šarene, lepršave. Cijeli moj pubertetski svijet stao je u tih x metara materijala. (puno je materijala bilo u haljini - jer su volani jako široki). E sad, zašto nismo kupile tamo haljinu, ne znam, možda je bila preskupa, možda sam ja imala neku fiks ideju pa smo na kraju odustale od ekskluzivne kreatorske priče i same se bacile u kreaciju. Mama ju je stvorila. Od nacrta do izvedbe.

Bubica je bila modni konstruktor, radila je krojeve, šivala nam je konstantno odjeću, od hlača do kaputa…pa reko - imamo mašinu, imamo endlericu, imamo najbitnije - znanje, moramo samo naći taj nesretni materijal. Ostalo je povijest. Haljina je tu. I ostaje. Hvala mama i za tu tako malenu, a veliku stvar. Kako ju je samo zapeglavala i jedva ušila moj mali grudnjak da budem sretna. I na kraju imam ekskluzivno djelo mog najvećeg kreatora. Eh. Vratilo me", rekla je.