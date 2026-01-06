Ivana Mišerić podijelila idilične prizore s dečkom kojeg ne viđamo često
Uz prizore čiste zimske sreće, Mišerić je svojim pratiteljima uputila tople želje, a njezina objava izazvala je lavinu reakcija
Popularna radijska voditeljica Ivana Mišerić (40) početak 2026. godine odlučila je proslaviti na najbolji mogući način, uživajući u zimskim radostima. Svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila niz fotografija i videozapisa koji odišu srećom i opuštenom atmosferom, a uz idilične prizore poslala je i jednostavnu, ali dirljivu poruku za sve.
Na objavljenim snimkama, Ivana se prepustila dječjoj igri na snijegu. Odjevena u toplu zimsku odjeću, s prepoznatljivom ružičastom kapom, voditeljica je bezbrižno radila anđele u snijegu, smijala se i uživala u društvu svog preslatkog bijelog samojeda.
Također, s voditeljicom je na fotografijama pozirao i njezin dugogodišnji dečko IT-jevac Goran Kovačević (37) kojeg nemamo priliku često vidjeti na njezinim objavama.
Uz prizore čiste zimske sreće, Mišerić je svojim pratiteljima uputila tople želje. "Sretno! Od srca. Svima! Neka nam je zdrava dvadesetšesta u svakom smislu. S planom ili bez, sa ciljem ili bez… samo da smo mrvu bolji ljudi nego prošle godine", napisala je voditeljica. Njezina poruka o tome da je najvažnije biti bolji čovjek naišla je na veliko odobravanje pratitelja, što potvrđuje i komentar jedne obožavateljice: "Bravo Ivana, sve si rekla! Svako dobro i puno lijepog!".
Nova energija nakon velikog transfera
Ova objava dolazi nakon dinamičnog razdoblja u karijeri četrdesetogodišnje voditeljice. Naime, u ljeto 2025. godine, Ivana je zajedno s kolegama Filipom Hanom i Brunom Bucićem, nakon više od deset godina napustila Otvoreni radio i prešla na radio Bravo!, što je bio jedan od najvećih radijskih transfera u regiji.
Njihov novi jutarnji program započeo je s emitiranjem prvog rujna, a Ivana je tada izjavila kako se veseli novim izazovima i svježoj energiji. Čini se da joj je promjena okoline donijela upravo to, pozitivnu energiju koja je vidljiva i u njezinim opuštenim objavama na društvenim mrežama.
Podsjećamo, vezu s IT stručnjakom radijska voditeljica je potvrdila u prosincu 2021., kad je objavila prvu zajedničku fotografiju s Draženom.
