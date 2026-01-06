FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE SKRIVA SREĆU /

Ivana Mišerić podijelila idilične prizore s dečkom kojeg ne viđamo često

Ivana Mišerić podijelila idilične prizore s dečkom kojeg ne viđamo često
×
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Uz prizore čiste zimske sreće, Mišerić je svojim pratiteljima uputila tople želje, a njezina objava izazvala je lavinu reakcija

6.1.2026.
16:31
Hot.hr
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Popularna radijska voditeljica Ivana Mišerić (40) početak 2026. godine odlučila je proslaviti na najbolji mogući način, uživajući u zimskim radostima. Svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila niz fotografija i videozapisa koji odišu srećom i opuštenom atmosferom, a uz idilične prizore poslala je i jednostavnu, ali dirljivu poruku za sve.

Na objavljenim snimkama, Ivana se prepustila dječjoj igri na snijegu. Odjevena u toplu zimsku odjeću, s prepoznatljivom ružičastom kapom, voditeljica je bezbrižno radila anđele u snijegu, smijala se i uživala u društvu svog preslatkog bijelog samojeda.

Također, s voditeljicom je na fotografijama pozirao i njezin dugogodišnji dečko IT-jevac Goran Kovačević (37) kojeg nemamo priliku često vidjeti na njezinim objavama. 

 

Uz prizore čiste zimske sreće, Mišerić je svojim pratiteljima uputila tople želje. "Sretno! Od srca. Svima! Neka nam je zdrava dvadesetšesta u svakom smislu. S planom ili bez, sa ciljem ili bez… samo da smo mrvu bolji ljudi nego prošle godine", napisala je voditeljica. Njezina poruka o tome da je najvažnije biti bolji čovjek naišla je na veliko odobravanje pratitelja, što potvrđuje i komentar jedne obožavateljice: "Bravo Ivana, sve si rekla! Svako dobro i puno lijepog!".

Nova energija nakon velikog transfera

Ova objava dolazi nakon dinamičnog razdoblja u karijeri četrdesetogodišnje voditeljice. Naime, u ljeto 2025. godine, Ivana je zajedno s kolegama Filipom Hanom i Brunom Bucićem, nakon više od deset godina napustila Otvoreni radio i prešla na radio Bravo!, što je bio jedan od najvećih radijskih transfera u regiji.

Njihov novi jutarnji program započeo je s emitiranjem prvog rujna, a Ivana je tada izjavila kako se veseli novim izazovima i svježoj energiji. Čini se da joj je promjena okoline donijela upravo to, pozitivnu energiju koja je vidljiva i u njezinim opuštenim objavama na društvenim mrežama.

Podsjećamo, vezu s IT stručnjakom radijska voditeljica je potvrdila u prosincu 2021., kad je objavila prvu zajedničku fotografiju s Draženom.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Novi poredak? Jakovina: 'Više ćemo govoriti što je u nečijoj glavi i koliko tko tenkova ima'

Ivana Mišerić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NE SKRIVA SREĆU /
Ivana Mišerić podijelila idilične prizore s dečkom kojeg ne viđamo često