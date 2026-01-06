Ivana Mišerić podijelila idilične prizore s dečkom kojeg ne viđamo često

Popularna radijska voditeljica Ivana Mišerić (40) početak 2026. godine odlučila je proslaviti na najbolji mogući način, uživajući u zimskim radostima. Svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila niz fotografija i videozapisa koji odišu srećom i opuštenom atmosferom, a uz idilične prizore poslala je i jednostavnu, ali dirljivu poruku za sve.

Na objavljenim snimkama, Ivana se prepustila dječjoj igri na snijegu. Odjevena u toplu zimsku odjeću, s prepoznatljivom ružičastom kapom, voditeljica je bezbrižno radila anđele u snijegu, smijala se i uživala u društvu svog preslatkog bijelog samojeda.

Također, s voditeljicom je na fotografijama pozirao i njezin dugogodišnji dečko IT-jevac Goran Kovačević (37) kojeg nemamo priliku često vidjeti na njezinim objavama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uz prizore čiste zimske sreće, Mišerić je svojim pratiteljima uputila tople želje. "Sretno! Od srca. Svima! Neka nam je zdrava dvadesetšesta u svakom smislu. S planom ili bez, sa ciljem ili bez… samo da smo mrvu bolji ljudi nego prošle godine", napisala je voditeljica. Njezina poruka o tome da je najvažnije biti bolji čovjek naišla je na veliko odobravanje pratitelja, što potvrđuje i komentar jedne obožavateljice: "Bravo Ivana, sve si rekla! Svako dobro i puno lijepog!".

Nova energija nakon velikog transfera

Ova objava dolazi nakon dinamičnog razdoblja u karijeri četrdesetogodišnje voditeljice. Naime, u ljeto 2025. godine, Ivana je zajedno s kolegama Filipom Hanom i Brunom Bucićem, nakon više od deset godina napustila Otvoreni radio i prešla na radio Bravo!, što je bio jedan od najvećih radijskih transfera u regiji.

Njihov novi jutarnji program započeo je s emitiranjem prvog rujna, a Ivana je tada izjavila kako se veseli novim izazovima i svježoj energiji. Čini se da joj je promjena okoline donijela upravo to, pozitivnu energiju koja je vidljiva i u njezinim opuštenim objavama na društvenim mrežama.

Podsjećamo, vezu s IT stručnjakom radijska voditeljica je potvrdila u prosincu 2021., kad je objavila prvu zajedničku fotografiju s Draženom.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi poredak? Jakovina: 'Više ćemo govoriti što je u nečijoj glavi i koliko tko tenkova ima'