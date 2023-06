Naša najslavnija navijačica,Ivana Knoll (30) posljednjih nekoliko dana uživa na sunčanoj Ibizi. Ondje se našla u društvu nogometaša Erlinga Haalanda s kojim se odmah slikala i fotku objavila na Instagramu. Ivana je nosila minicu i žuto zeleni top dok je Haaland na sebi imao plavi komplet. Mnogi se pitaju kako joj samo polazi za rukom da se uvijek nađe na pravo vrijeme i na pravom mjestu, ali očigledno je jednostavno stvorena da privuče pažnju.

''Ajme, koji je to sretan čovjek'', ''Sada je još popularniji'', samo su neki od komentara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnogi su se pitali i šalili na račun potencijalne ljetne romanse, no to nije moguće. Haaland je u vezi s mladom Norvežankom Isabel Haugseng Johansen (19). Ivana ljubi samozatajnog Antu. Njezin odabranik je Ante te je on navodno direktor istarske tvrtke koja se bavi nekretninama. Na Ivaninom Instagram profilu zadnjih nekoliko godina nema nijedne zajedničke fotografije s Antom, ali na samom početku veze je često objavljivala njihove zajedničke selfije s brojnih putovanja od Brazila, Lisabona do Münchena.