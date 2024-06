Uskoro počinje Europsko prvenstvo u Njemačkoj, 14. lipnja, a za Euro se priprema i naša vatrena navijačica Ivana Knoll koja će bodriti Hrvatsku reprezentaciju te je tim povodom dala intervju za njemački BILD.

Kako piše BILD, na samom početku intervjua je Ivana imala iznenađenje za novinare jer je htjela da cijeli intervju bude na njemačkom jeziku.

"Želim da pričamo na njemačkom. Rođena sam u Frankfurtu i imam njemačku putovnicu. S obitelji sam se preselila u Hrvatsku kada mi je bilo osam godina. Već duže vrijeme radim na usavršavanju njemačkog jezika, tako da mogu pričati njemački s ljudima na Europskom prvenstvu", rekla je Knoll.

Nada se odlasku na finale

Knoll će pratiti sve utakmice Hrvatske u Njemačkoj, a nada se da će ondje ostati i do finala.

"Dolazim u Berlin 10. lipnja. Hrvatska će ondje 15. lipnja igrati protiv Španjolske. Četiri dana kasnije sam u Hamburgu na utakmici protiv Albanije, a onda 24. lipnja u Leipzigu na utakmici protiv Italije. Pratit ću sve utakmice Hrvatske i nadam se da ću ostati u Njemačkoj do finala", kaže Ivana kojoj je najdraži nogometaš Luka Modrić.

'Nadaju se da ću otići na OnlyFans '

Knoll je govorila i o pridruživanju OnlyFansu i hoće li se fotografirati za Playboy.

"Puno ljudi me pokušalo nagovoriti na OnlyFans. Ali to nije za mene, nisam tako odgojena. Čak su me jednom pozvali u New York na intervju. Na licu mjesta sam saznala da su me samo htjeli uvjeriti da se registriram na OnlyFans. Tada sam bila stvarno ljutita. Nakon toga su se ponude smanjile, ali sada, pred Europsko prvenstvo, ponovno dobivam puno mailova i poziva. Doduše, uvijek ih otkazujem. Već nekoliko mjeseci dosta ljudi prijavljuje moje objave na Instagramu pa ih moram brisati. Nadaju se da ću otići na OnlyFans kada više ne budem mogla objavljivati ​​na Instagramu. Ali ja to neću učiniti", ispričala je.

Podsjetimo da je najzgodnija hrvatska navijačica nedavno najavila svoj dolazak na Euro, a otkrila je i da je kupila kartu za svaku utakmicu. Šira javnost je upoznala tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine kada su i brojni strani mediji počeli pisati o njoj.

