Naša vatrena navijačica Ivana Knoll (31) nastupila je kao DJ-ica na prvoj večeri Ultra Europe u Splitu. No, Ivana nije mogla propustiti niti zadnju večer, ali tada nije nastupala, već je bila među partijanerima u publici.

Veselo je plesala u ritmovima elektronske glazbe, a nakon završetka spektakla, iskoristila je priliku napraviti zajedničku fotografiju s DJ Snakeom. Fotografiju s njim te par videa s tuluma, objavila je na Instagramu. Na tulumu je prisustvovala u seksi crnom korzetu te kratkim hlačama i čizmama do koljena.

"Odbiti za što?", napisala je u opisu, gdje je aludirala na pjesmu "Turn down for what" od DJ Snakea.

Fanovi su je obasipali komplimentima u komentaru.

"Jako lijepa i atraktivna", "Kako si lijepa Ivana", "Imaš lijep osmijeh", "Predivna si", pisali su joj.

Pohvalila se dolaskom u Split

Podsjetimo, Knoll je prilikom dolaska u Split na Instagramu svojim pratiteljima pokazala luksuzni hotel u kojem je smještena. Na drugoj fotografiji Ivana je počastila vrućim prizorima u kupaćem kostimu, pa otkrila da je već imala priliku iskoristiti vrijeme i za uživanje u ljetu.

Ivana je ranije podijelila i najavu svog koncerta na Ultri uz koju je napisala: "Moj san se ostvario. Sudjelovanje na Ultri, mom najdražem festivalu. Vidimo se tamo", napisala je uz fotografiju, a mnogi pratitelji poručili su joj kako jedva čekaju festival, za koji su karte kupili samo zbog nje.

"Ne mogu dočekati tvoj nastup", "Ponosna sam na tvoje uspjehe", "Najbolja si DJ-ica Ivana", pisali su joj ispod fotografije.

S druge strane, neki od pratitelja izrazili su nezadovoljstvo nastupom koji sprema za petak, a kao argument su naveli činjenicu da Ivana nema dovoljno glazbenog iskustva da bi mogla stati rame uz rame s velikim glazbenicima kao što su Martin Garrix, Armin Van Buuren, Miss Monique i ostali. Ipak, Ultra Europe daje priliku i novim glazbenicima, ne tako popularnim u svijetu glazbe, da demonstriraju svoje vještine za miksetom, a Ivana će u petak dokazati jesu li komentari bili opravdani i je li zaslužila svoje mjesto na velikom glazbenom festivalu.

