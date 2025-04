Ivan Šarić otkrio koga mu je najteže nasmijati te na koji način planira ponovo osvojiti publiku

Nakon godina ispisanih dobrim forama i nastupima koji redovito pune dvorane, Ivan Šarić vraća se na pozornicu sa stand-up showom znakovitog naslova "Best of 1984 – 2023". Šarić ovaj put vodi publiku na vožnju kroz sve faze svog života, od djetinjstva u Dalmaciji do očinstva, od prvih fora do onih koje nikad nije ispričao pred publikom.

U razgovoru za Net.hr otkriva kako bira materijale, što mu znači smijeh, kako ga nasmijavaju supruga Korana Gvozdić i sin, zašto je hrvatska svakodnevica neiscrpna inspiracija i zašto će publika nakon ovog showa možda i malo dublje razumjeti tko je zapravo Ivan Šarić.

Vaš nadolazeći nastup nosi naziv “Best of 1984-2023”. Kako ste odabrali materijale za ovaj show i što publika može očekivati?

Kad sam krenuo slagati materijal, cilj je bio proći kroz sve faze moje karijere odnosno, ne samo karijere, nego svih faza života. To je kombinacija materijala koji opisuju mene kao osobu, moje djetinjstvo, odrastanje, dobivanje djeteta i sve poteškoće koje smo prošli dok taj mali anđeo nije došao kod nas. Ovaj show je zapravo spoj najboljeg od mene, najluđeg što sam radio i onoga što mene najviše veseli. Publika može očekivati pravi presjek mog života i karijere, neke zaboravljene fore i naravno, iako se zove "Best of" ima dosta novog što nikad nisam ispričao na pozornici.

Ovom prilikom želim zahvaliti svima koji su rasprodali prvi termin; ogromna mi je čast. Upravo zbog toga, zbog velike potražnje, otvorili smo i drugi termin, 27.4. u SC KINO u Zagrebu.

Na koji način pripremate materijale?

Pišem puno, bilježim svaku ideju u mobitel, na papiriće, na laptop, ma gdje god stignem. Zatim testiram materijale uživo i gledam reakcije. Ako se publika nasmije, dobro je. Ako se ne nasmije, dobro je za moju dušu, a loše za moj ego. Onda ponovno pišem.

Koliko je teško nasmijati ljude? O čemu to, po vama, ovisi?

Ovisi o iskrenosti i načinu na koji se povezuješ s publikom kroz određenu temu. Ljudi se moraju prepoznati u tebi ili ih moraš nasmijati situacijama koje si jedino ti proživio. Ljudi vole kad se prepoznaju u situacijama i kad vide da je ono što govorim je istina čak i kad je ta istina bizarna ili neugodna. Najveći kompliment, a ujedno i najtežu foru je napisati kad je toliko dobra da publika samo kimne glavom ili čuješ kako netko kaže prijatelju: "E, ovo je baš istina".

Kako se pripremate za ovako velike nastupe? Imate li neke rituale prije izlaska na pozornicu?

Imam svoj ritual koji uključuje duboko disanje, kratko zagrijavanje i mentalni razgovor sa samim sobom. Kažem si da ljudi nisu došli zbog mene, već zbog smijeha i dobrog provoda, a moje je samo da im pružim što bolju atmosferu. I ponekad popijem malo Cannelle prije nastupa, to nikad ne škodi.

Stand-up komedija često reflektira društvene teme. Koje su vam trenutno inspiracija za nove materijale?

Moja inspiracija su moje djetinjstvo, Dalmacija, Hrvatska, svakodnevne obiteljske situacije, moja žena i apsurdi života u Hrvatskoj. Inspiracije uvijek ima, ali pravi je izazov tu inspiraciju pretvoriti u predstavu.

Kako balansirate između privatnog života i zahtjeva koje nosi karijera stand-up komičara?

Nekad je teško, ali pokušavam imati jasno odvojeno privatno vrijeme za Koranu i Olivera. Kad sam kod kuće, trudim se biti maksimalno prisutan. Humor uvijek pomaže, jer kada se zajedno smijemo, lakše se podnose zahtjevi i stresovi posla. Tu sam bezgranično zahvalan svojoj ženi Korani, koja je uz mene i kad je dobro i kad je teško, i kojoj iskreno ne mogu dovoljno zahvaliti što ima toliko snage i energije da drži mene i obitelj čitavim i zdravim.

S čime uvijek možete nasmijati suprugu Koranu? A ona vas?

Korana je zapravo najteža publika. Iskreno, još uvijek ne znam točno kako je nasmijati, ali nekako ipak uspijevam. Mene nasmijava ona. Najvažnije mi je da se zajedno smijemo baš kad smo u nekim čudnim ili teškim situacijama. Tu smo dosta slični, humor koristimo kao motivaciju za dalje.

Kako vas nasmijava sinčić Oliver? Je li Oliver duhovit dječak?

Oliver ima genijalnu sposobnost da me iznenadi svojim izjavama koje su iskrene i nevjerojatno smiješne upravo zato što su dječje jednostavne. Definitivno ima odličan smisao za humor, pogotovo kad imitira tatu ili komentira stvari iz crtića poput "Turbo". Nevjerojatno mi je lijepo vidjeti da njegov karakter dosta sliči meni i Korani iz djetinjstva. On je stvarno sretan, nasmijan dječak.

Koji je vama osobno komičar najduhovitiji? Koja serija? Što vas uvijek nasmije?

Obožavam Rickyja Gervaisa, Davea Chappellea i Eddieja Izzarda… Svaki ima specifičan stil koji mi je izuzetno drag. Od serija uvijek mi je sigurna karta "Seinfeld" i "It’s Always Sunny in Philadelphia". Iskreno, ne znam ni koliko puta sam pogledao sve sezone od početka do kraja. To mi je ponekad čak i ritual prije spavanja.

Može li se u Hrvatskoj živjeti od stand-up komedije?

Teško, ali moguće. Treba puno rada, ustrajnosti i malo sreće. Ako radiš dobro, iskreno i kontinuirano, publika to prepozna. Mislim da nitko ne kreće u stand-up zato što želi živjeti od toga. To je nešto što se dogodi kroz godine rada i truda. Osobno sam među sretnima koji mogu reći da živim svoj san, a to je uglavnom zahvaljujući ljudima koji rasprodaju moje nastupe i hvala im na tome!

