Iva Todorić o poslovnim počecima i uspjehu: 'Radila sam na blagajni, u skladištu, kao pripravnik i direktor'

Iva Todorić (48), uspješna poslovna žena već tri desetljeća piše vlastitu priču! Karijeru je započela u očevom poslovnom carstvu, gdje se marljivo probijala kroz različite pozicije, gradeći ne samo svoje profesionalne vještine već i ime u poslovnim krugovima. Danas, Iva vodi vlastitu firmu te se bavi konzultantskim poslom u sferi marketinga i prodaje, uspješno balansirajući između zahtjevne karijere i uloge majke. Za Net.hr otvoreno je progovorila o brojnim temama koje rijetko dijeli u javnosti – od svojih početaka u obiteljskoj firmi, pa sve do izazova koje nosi vođenje vlastite marketinške tvrtke. Pričala je o tome kako je izgledalo probijati se kroz poslovni svijet prije trideset godina, kako se njezina perspektiva razvijala kroz godine, na koje projekte je najponosnija, ali i gdje vidi svoju djecu u budućnosti.

Kako je prezime Todorić oblikovalo Vašu poslovnu karijeru – smatrate li da je to bila prednost ili izazov?

Pa, zasigurno prednost, iskreno se sada ni ne mogu sjetiti kada je bilo izazov. S 18 godina počela sama raditi, znači 30 godina staža je iza mene… Auuuh, nisam bila do sada niti svjesna da je prošlo toliko vremena.

Mislite li da ste se morali dodatno dokazivati zbog toga što potječete iz poznate obitelji, jer su očekivanja bila drukčija?

Kada sam počela raditi, radila sam na blagajni u Konzumu, radila sam u skladištu s cvijećem, a to su poslovi gdje ne možete opstati ako ne funkcionirate kako treba. Zatim sam prešla kao pripravnik u marketing Agrokora. Da budem iskrena, nakon nekoliko godina u marketingu iskoristila sam svoje obiteljske veze i zatražila premještaj u financije na godinu dana, da steknem i tu podlogu. Jako mi je to koristilo. Nakon toga sam se vratila u marketing i preuzela mjesto direktorice marketinga za sve Agrokorove kompanije. Imala sam priliku raditi s 500 ljudi i 82 brenda. Obožavala sam svoj posao, svoje ljude i brendove. Bili smo ekipa iz snova, pomicali granice, rušili rekorde, bili kao jedno. Ovim putem svima još jednom kažem velika hvala jer su svi živjeli za posao svim srcem.

Smatrate li da ste se, kao jedina kći, trebali dodatno dokazivati kako biste ostvarili vlastiti uspjeh?

Nije pitanje tko sam ja bila, već kakve sam rezultate postizala. Da nije bilo rezultata, ne bi bilo ni mene na poziciji na kojoj sam bila 15 godina.

Što je, po Vašem mišljenju, najvažnije za uspjeh žene u poslovnom svijetu?

Da zna što želi i da se uskladi s odlukama koje donosi o svojoj karijeri, jer ako nisu u skladu sa sobom, onda je osoba nezadovoljna.

Što Vas je motiviralo da se upustite u vlastiti biznis? Sjećate li se početaka?

Motiviralo me to što su nam oduzeli kompaniju. Sjećam se početka, išla sam registrirati firmu i srela sam ispred bilježničkog ureda dva dimnjačara. Imam fotografiju s njima.

Vaša tvrtka Srculence registrirana je za čitav niz djelatnosti. Možete li nam u kratkim crtama objasniti čime se točno bavi?

To što je registrirana za svašta je samo administrativno. Bavim se konzultantskim poslom u sferi marketinga i prodaje.

Koliko danas imate zaposlenika i kako biste sebe opisali u ulozi šefice?

Danas sam samo ja zaposlena, a kakva sam bila šefica mojima u Agrokoru, trebali biste pitati njih. No, sa mnom nije bilo lako, bila sam zahtjevna jer sam imala ogromnu odgovornost, ali sam uvijek bila tu za svoje ljude i preuzimala na sebe i njihove greške.

Kada se osvrnete na svoje početke, postoji li nešto što biste napravili drukčije?

Ne. Sve bih ponovila isto.

Na koje projekte ste najponosniji?

Najponosnija sam na projekt Jana – voda s porukom. Za to sam dobila Zlatnog lava, što je marketinški Oscar. To je prvi koji je došao u Hrvatsku. No, nije stvar u Zlatnom lavu, već u tome da sam od ideje koju sam dobila jedno jutro kad sam se probudila, došla do toga da sam dotakla milijune ljudi pozitivom. A to je bio i cilj. Mogla bih satima o ovoj temi, na njoj bi mnogi naučili štošta, ali nije mjesto ni vrijeme za to.

Što Vas najviše usrećuje na kraju radnog dana – postignuti ciljevi ili jednostavan obiteljski trenutak?

Meni nije teško usrećiti se – osmijeh moje djece ili nećaka, kava s mojom mamom, kad me brat nazove i kaže "seko, samo da te čujem", gledati mog oca i djeda od 98 godina kako se vole i poštuju, maziti svoje pse, vidjeti sve moje najbliže na okupu, zdrave i zadovoljne. Nema tog poslovnog cilja koji se može mjeriti sa svim navedenim.

Koja je najvažnija lekcija koju ste naučili kao poduzetnica i majka?

Da ako nema balansa i dobre organizacije, nema mira i zadovoljstva s niti jednom stranom.

Kakvu poslovnu budućnost želite svojoj djeci?

Želim samo da budu sretni i ispunjeni onime što odaberu raditi. Jer ići na posao bez radosti, nikome ne bih poželjela.

Što biste voljeli da vaša djeca nauče gledajući Vas u poduzetničkim izazovima?

Da imaju integritet, da budu pošteni i empatični.

Mislite li da poslovne žene često nailaze na izazove u ljubavnom životu zbog uspjeha?

Mislim da je jednako i muškarcima i ženama.

Kada razmišljate o budućnosti, koji su Vaši najveći snovi – poslovni ili osobni?

Dosanjala sam puno toga već, nemam neostvarenih snova, ali u meni žive neke ideje koje će kad-tad opet dotaknuti ljude. Svim srcem osjećam da će tako biti, zato mirno spavam. Osobni san, samo ljubav.

