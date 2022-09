Bivša tenisačica Iva Majoli (45) u vezi je s misterioznim Talijanom Robertom Calegarijem. Par je ovog vikenda uživao u Porto Cervu, popularnom talijanskom ljetovalištu na sjeveru Sardinije, gdje su usidrene luksuzne jahte. Izmjenjivali su poljupce u prirodi, a nedavno je Iva objavila i fotke sa svog rođendana na kojem je također bio i samozatajni Calegari.

Ljubav cvijeta

Ivan se s Robertom pojavila na zajedničkoj fotografiji u Veroni još krajem 2021. godine, a ove su godine viđeni i u Dubrovniku.

Krajem lipnja fotoreporteri su Ivu ulovili s Robertom u šetnji starom gradskom jezgrom Dubrovnika. Na Stradunu je bila u opuštenom izdanju bez šminke, a nosila je samo košulju i kupaći kostim.

Naime, s Robertom je navodno bila i Borna Kotromanović. Uz to, Roberto je grlio umirovljenu tenisačicu, a sprijateljio se i s "kraljem botoksa", doktorom Nikolom Milojevićem, kod kojeg bivša sportašica ide na tretmane botoksom.

Pratio je Roberto Ivu u lipnju i kad je u Parizu na Roland Garrosu, koji je osvojila prije 25 godina, uživala u društvu teniskih legendi.

"Osvojio me jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini", rekla je izbornica hrvatske ženske teniske reprezentacije za Story.

Podsjetimo, Iva se 2012. razvela od savjetnika za financije i menadžment Stipe Marića nakon šest godina braka s kojim ima kćer Miju (16). Početkom 2000. Ivu su povezivali s bivšim nogometašem Davorom Šukerom. Ovog proljeća susreli su se u "gradu ljubavi", Parizu, na finalu Lige prvaka, a Iva je Šukera upoznala s Talijanom Robertom.