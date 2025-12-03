Iva Jerković podijelila čaroban trenutak iz svog doma: Pažnju privukla petogodišnja kćerkica

Iako se ne oglašava previše često na društvenim mrežama, poduzetnica i jedna od najljepših Hrvatica, Iva Jerković (44), sada je učinila iznimku te je pratiteljima na Instagramu pokazala kako se priprema za nadolazeće blagdane – zajedno s kćeri Rinom Ami (5) kitila je veliko božićno drvce.

Iva je na fotografiji nosila crni outfit koji je istaknuo njezinu vitku figuru, dok je malena Rina pomagala mama u ukrašavanju, stvarajući toplu obiteljsku atmosferu.

'To je ljubav koja čini da sanjamo'

Njena kći Rina, koju je dobila s dugogodišnjim partnerom Josipom Antićem, u veljači je proslavila peti rođendan, a Iva je tom prilikom pokazala i svog samozatajnog partnera Josipa, koji je u naručju držao slavljenicu. “To je ljubav koja čini da volimo. To je ljubav koja čini da sanjamo. To je ljubav koja želi da volimo. To je ljubav koja čini da plačemo. Sretan rođendan, malena moja”, napisala je tada ponosna mama.

Inače, Iva je prošle godine za domaće medije otkrila više detalja o obitelji i partneru Josipu: “Mislim da je Rina kombinacija mene i Josipa i da je uzela najbolje od oboje. Posebno mi je drago što je jako znatiželjna, voli putovati s nama, ništa joj nije teško, zaigrana je, ali voli i učiti”, kazala je tada za Story.

'Djeca uče odmalena'

Na pitanje o zajedničkom odgoju, Iva je istaknula: “Djeca uče odmalena i sve upijaju, gledaju roditelje pa mi je drago što joj primjerom pokazujemo da smo partneri i u svemu zajedno.”

Blagdanski ugođaj i obiteljski trenutci koje Iva dijeli s pratiteljima ponovno su pokazali koliko njezina obitelj njeguje toplinu, igru i zajedništvo, a posebnu pažnju publike svakako je privuklo veliko božićno drvce i slatka Rina koja je pomagala oko ukrasa.

