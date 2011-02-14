Iva Ćorluku zamijenila bivšim dečkom Maje Šuput

arti-201101070751006 Nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka i njegova bivša djevojka Iva Buzov preboljeli su prekid i svatko je krenuo na svoju stranu, piše Extra .

Iva je četvrtkom, nekoliko tjedana zaredom, dolazila u jedan narodnjački klub, a njezin je pratilac bio Ivan Jurišić, bivši dečko Maje Šuput.

Ivan je inače vlasnik jednog kafića na plaži u Makarskoj, a jedan od Ivinih poznanika je na Facebooku prokomentirao kako je Iva 'prvo bila s nogometašem, a sad je s tatinim sinom'.

Ni Ćorluka nije dugo bio sam. U jednom je zagrebačkom klubu prošloga četvrtka uživao u tamburaškoj glazbi i u društvu lijepe brinete. Nije poznato o kojoj se djevojci radi, ali je nogometaš djelovao vrlo opušteno.

Mnogi su nagađali da je Ćorluka u posljednje vrijeme često u Zagrebu kako bi se pomirio s Ivom, s kojom je živio u Londonu. No, to se, čini se, neće dogoditi.

