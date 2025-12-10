Život koji je Miroslav Ilić pokušao sakriti: Istina o Kićinoj 'crnoj ženi' i nepriznatom sinu

Jedan od najpoznatijih pjevača narodne glazbe s ovih prostora, Miroslav Ilić, danas slavi veliki jubilej – 75. rođendan. I dok se njegov glazbeni opus već desetljećima smatra neizbrisivim dijelom regionalne scene, privatni život legendarnog pjevača jednako je intrigantan i često obavijen velom tajne.

Miroslav Ilić više od pet desetljeća u braku je sa suprugom Gordanom, s kojom ima dvoje djece. Iako se rijetko pojavljuju zajedno u javnosti, Ilić je u više navrata isticao kako mu je obitelj uvijek bila najveći oslonac. Upravo je Gordana bila uz njega i u najtežim trenucima karijere, ali i onda kada su krenula medijska nagađanja oko njegovog privatnog života.

Najkontroverzniji dio Ilićeve privatne priče svakako je slučaj Mirjane Antonović, žene koja je godinama javno tvrdila da je Miroslav Ilić otac njezina sina Devina. Taj slučaj završio je i na sudu, a mediji su godinama pratili svaki razvoj situacije.

Upoznao ih zajednički prijatelj

Naime, svojedobno se izuzetno lijepa i atraktivna djevojka Mirjana pojavila na jednom od mnogobrojih pjevačevih koncerata, gdje je odmah ukrala simpatije njegove okoline. Kako je ranije priznala, njih je upoznao zajednički prijatelj. Nakon što se ljubav rasplamsala, dosta vremena su provodili zajedno, a ona ga je pratila i na nekim turnejama te putovala s njegovim kolegama.

Brojni pjevači s estrade poznavali su Mirjanu i bili svjedoci njihove romanse, ali to nije omelo Ilića da demantira sve njene tvrdnje. Vrhunac ove afere dogodio se kada je Mirjana zatrudnjela s Miroslavom i otišla u Ameriku. Pjevač nakon jednog posjeta više nikad nije došao niti spomenuo svoju ljubavnicu, a ni bebu. Kako je Mirjana godinama tvrdila, nikada se više nije javio niti dolazio, a svako povezivanje s njom oštro je demantirao. Sina Devina nije priznao, te je to razlog zbog kojeg su se desetljećima povlačili po sudovima.

Kićina 'crna žena' dobila presudu

U konačnici, u svibnju ove godine, Mirjana je putem Facebooka otkrila kako je sud donio konačnu presudu kojom je potvrđeno da je Miroslav Ilić Devinov biološki otac te kako naredba nalaže da se Miroslav Ilić kao Devinov otac upiše u sve službene knjige i dokumente.

Inače, zanimljivo je za spomenuti kako je Mirjana zapravo žena koju je Krunoslav Kićo Slabinac opjevao u pjesmi 'Zbog jedne divne crne žene'. Kako je svojedobno otkrila, Kiću je upoznala u Americi, a po povratku u Zagreb glazbenik je napisao pjesmu koja je postala jednim od njegovih najvećih hitova.

