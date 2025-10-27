Isplivali šokantni detalji tajnog vjenčanja MC Stojana: Sve je bilo zbog 'papira'?

Reper MC Stojan (42) nedavno je iznenadio javnost kada se u tajnosti vjenčao sa svojom misterioznom izabranicom iz Bugarske. Vjenčanje je održano u Bugarskoj, a reper je na Instagramu podijelio nekoliko fotografija s ceremonije.

"Konačno i Stojke da stane na ludi kamen", napisao je pjevač uz objavu, dok su se ispod nje nizale čestitke, među kojima i ona njegove bivše djevojke, Zorane Mićanović.

Prema saznanjima izvora Kurira, do vjenčanja u Bugarskoj došlo je na Stojanov zahtjev, kako bi lakše ostvario pravo na dokumente Europske unije, čija je Bugarska članica.

"Mlada je htjela da se vjenčaju u Srbiji, ali on je inzistirao da požure i da ceremoniju održe u Bugarskoj. Na papire i putovnicu će čekati nekoliko godina jer je procedura takva", otkrio je izvor za Kurir. Iako su se pojavile spekulacije da je u pitanju lažan brak i da je reper iskoristio svoju izabranicu kako bi sebi osigurao budućnost, izvor je rekao da nema potrebe za zlobnim komentarima.

Vjenčanju je prisustvovalo manje od deset ljudi, uglavnom članovi uže obitelji. Mladoženja je bio u crnom odijelu i bijeloj košulji bez kravate, dok je mlada nosila kratku bijelu haljinu. Identitet mlade i dalje se čuva u tajnosti, a reper je njeno lice sakrio emotikonom srca.

"Mlada ne želi medijsku pažnju i on poštuje njezinu želju", dodao je izvor.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Je li vjenčanje MC Stojana marketinški trik?

Zanimljivo je da je Stojan nedavno objavio novu pjesmu, a mnogi su na društvenim mrežama komentirali da su fotografije s vjenčanja objavljene i s ciljem promocije njegovog dueta s Viktorijom Eftimovom.

Podsjetimo, MC Stojan je svoju suprugu zaprosio u svibnju ove godine na Cipru, gdje reper ima kuću. Tada je na Instagramu podijelio video cijele prosidbe, a moglo se vidjeti koliko je njegova odabranica bila oduševljena.

Podsjetimo, MC Stojan je prošle godine bio u vezi s kolegicom Zoranom Mićanović. Par je čak snimio pjesmu zajedno, ali ubrzo su prekinuli, nakon čega su krenuli svojim putem.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljeto je tek završilo, ali Nova je pred vratima: Provjerili smo stignete li još rezervirati doček