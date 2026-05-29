Isplivala nova fotografija Meline ex Džinović s luksuznog vjenčanja: Jedan detalj ukrao pažnju

Melina Arnold (45), javnosti poznatija po prezimenu Džinović, prošlog je mjeseca tri dana slavila udaju za 23 godine starijeg britanskog milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda Daya.

Par se vjenčao u općini u Monte Carlu pred sedamdesetak uzvanika, a luksuzno slavlje nastavilo se u Italiji, gdje su organizirali svečanu večeru u Portofinu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U javnost je sada dospjela nova fotografija Meline s vjenčanja, koju možete pogledati ovdje, točnije sa svečane večere nakon ceremonije. Na fotografiji Melina pozira u elegantnoj crnoj haljini s golim ramenima, dok je cijeli stajling upotpunila raskošnim dijamantnim nakitom i naušnicama. Kosu je podigla u punđu, a osmijeh na njezinu licu jasno pokazuje koliko je bila sretna i zadovoljna tijekom jednog od najvažnijih dana u životu.

Štedilo se samo na gostima

Podsjetimo, bivša supruga Harisa Džinovića na vjenčanju je nosila prsten s dijamantom od 10 karata, čija se vrijednost procjenjuje na oko 80.000 eura.

Iako je cijelo slavlje bilo obilježeno luksuzom, raskošnim jahtama i prijevozom helikopterima, mnoge je iznenadila informacija da je Melina navodno štedjela upravo na smještaju gostiju. Prema pisanju medija, za uzvanike su rezervirane najpovoljnije sobe u hotelu, čija se cijena kreće oko 280 eura po noćenju.