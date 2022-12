Supruga Marka Livaje, napadača Hajduka i hrvatske reprezentacije, Iris Livaja otputovala je u Katar bodriti Vatrene.

Ona je s glumicom Anom Gruicom Uglešić i prijateljicama na Instagram Storyju podijelila fotografiju iz aviona.

Iris je sve do sada boravila u Hrvatskoj, no jutros je otputovala u Katar kako bi bila podrška svom suprugu u sutrašnjoj utakmici četvrtfinala Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Brazila.

Iris je jako ponosna na svog supruga, kojem je podredila život. Kada je Hrvatska pobijedila Kanadu s 4:1, jedan od golova zabio je njen Marko, a Iris je na društvenim mrežama podijelila fotografiju njihova sina Lorenza kako navija te nakon toga i sliku svog supruga nakon što je zabio gol.

Posvetila se suprugu i obitelji

"Moj ponos, moj tigar, moj lav. Srce mi je kao najveća planina, bravo momci", istaknula je tada Iris.

Podsjetimo, Marko i Iris vjenčali su se početkom svibnja u Splitu. Ona je od svog supruga starija 14 godina, a to je, otkrila je u svibnju u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju, nekim ljudima u početku smetalo.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam – on je malo mlađi, on je mislio – ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", kazala je tada.

Iris je istaknula i da je život podredila svom suprugu.

"Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko", ispričala je.