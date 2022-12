Iris Livaja na Instagramu je pružila podršku svom suprugu Marku i ostalim Vatrenima nakon poraza od Argentine na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Kataru.

Ona je na svom Storyju podijelila kolaž fotografija na kojima njen suprug tješi Joška Gvardiola. Iris je u objavi poručila da ništa nije izgubljeno.

"Ništa još nije izgubljeno… Kako god bilo u subotu, za nas ste zlatni… Mi smo ponosni. Obraz vam je čist! I suze i one pročišćavaju… Idemo, glavu gore", napisala je Iris.

Vjenčali se nakon osam godina veze

Podsjetimo, Marko i Iris bili su osam godina u vezi. Sudbonosno "da" izrekli su jedno drugom ovoga proljeća u splitskom Sustipanu. Par ima kćer Elizabet i sinčića Lorenza.

Iris je jako ponosna na svog supruga, kojem je podredila život, a od njega je starija 14 godina, što je nekim ljudima smetalo.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam – on je malo mlađi, on je mislio – ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", otkrila je Iris svojevremeno u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.