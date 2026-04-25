Irina Shayk pokazala novog ljubimca: U dom slavne manekenke stigle su nove šapice

Ruski supermodel Irina Shayk (39) oduševila je svoje milijune pratitelja na Instagramu podijelivši vijest o prinovi u svom domu. Ovoga puta nije riječ o bebi, već o preslatkom malom, čupavom psiću koji je unio novu radost u njezin dom. Uz seriju od deset fotografija, Shayk je kratko napisala: "Nove šapice u kući", jasno dajući do znanja da je njezina obitelj bogatija za još jednog krznenog člana.

Intiman uvid u manekenkin dom

Kroz objavljenu galeriju fotografija, Irina je svojim pratiteljima pružila rijedak i intiman uvid u svoj privatni život i moderno uređen dom. Novi ljubimac, mali psić crno-bijele dlake, zvijezda je svake fotografije i prikazan je u nizu simpatičnih i svakodnevnih situacija. Neke od najzanimljivijih fotografija su selfieji koje je manekenka snimila u ogledalu svoje luksuzne kupaonice obložene bijelim mramorom, držeći psića u naručju. Fotografije također otkrivaju interijer njezina doma, uključujući drvene podove, šareni tepih i upečatljiv crveni baršunasti kauč. Jedan od prizora prikazuje i susret novog psića s drugim, tamnijim psom koji već živi s manekenkom

Unatoč brojnim poslovnim obvezama diljem svijeta, Shayk je posvećena i majčinskoj ulozi. U siječnju je viđena u Parizu sa svojom kćeri Leom de Seine, koju ima s bivšim partnerom, poznatim glumcem Bradleyjem Cooperom (50).

Objava o novom ljubimcu očekivano je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima ostavljali poruke oduševljenja i srca, hvaleći izgled preslatkog psića. Jedna pratiteljica na ruskom jeziku upitala je kako se psić zove, no manekenka zasad još nije otkrila te detalje.