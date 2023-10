Američka glumica, voditeljica talk showa te supruga Willa Smitha (55), Jada Pinkett Smith (52) trenutno je u kampanji promoviranja svojih novih memoara, a u svojoj knjizi Worthy progovara bez dlake na jeziku.

Jadin život u knjizi

Jada u knjizi opisuje svoj život, od dana dilanja droge u Baltimoreu do braka s Willom Smithom, a otkrila je i da su ona i Will zapravo razdvojeni već sedam godina, ali rade na tome da poprave svoj brak. Iako komadići informacija nisu ništa novo za tipičnu slavnu osobu koja piše sve u svojim memoarima, neki ljudi mole Jadu da prestane s otkrivanjem svog privatnog života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Jada sa svojom knjigom o životu

Društvene mreže gore od frustracija ljudi zbog dobivanja toliko novosti o njezinom životu. "Mogu li ljudi, molim vas, prestati intervjuirati Jadu Pinkett Smith? Ozbiljno", napisao je jedan korisnik,

"Ako budem morao osobno platiti da ljudi prestanu intervjuirati Jadu Pinkett Smith, kunem se Bogom da ću to učiniti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znam toliko o Jadi Pinkett Smith i sve je to protiv moje volje", rekao je drugi korisnik.

Molim te, prestani", dodao je treći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oglasio se čak i sportski komentator Stephen A. Smith, koji je tražio da se otkrića malo stišaju, a ponajviše o Willu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne tiče me se… Znam da je neugodno i groteskno nepošteno javno uškopiti svog muža! Javno. On je Will Smith. Koliko ga malenim želiš učiniti? Kako si to mogla učiniti? To je pretjerano okrutno", rekao je Stephen.

Razmišlja da s Willom napiše zajedničku knjigu

Do ovakvog zasićenja informacija dolazi zbog otkrivanja različitih dijelova dinamike Jade i njezine obitelji, koje su priznale u svojoj seriji Red Table Talk. Jade je bila nevjerojatno iskrena o svom životu te je moguće da je pomogla mnogim ljudima zbog otvaranja dijaloga o određenoj temi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali postoji granica u količini informacija koje ljudi žele dobiti. Za ExtraTV Jada je objasnila da ona i Will razmišljaju i da zajedno napišu knjigu o svom životu.

"Ne žalim ni za čim… mislimo da kada život postane težak ili imamo izazove nismo vrijedni ili nešto nije u redu s nama, kao da ne bismo trebali imati izazove u životu. Ali izazovi su ono u čemu se najbolje pronalazimo, a bez njih se nećemo pronaći", rekla je Jada.

POGLEDAJTE VIDEO: Will Smith ošamario komičara Chrisa Rocka: Branio je čast svoje žene, a onda dobio Oscara