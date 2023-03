Izvor blizak Jadi to osporava, tvrdeći: "Ona nikada nije tražila od Chrisa da on ne bude domaćin na Oscarima. Javno je rekla u objavi na Facebooku, u to vrijeme, da bi Chris bio izvrstan voditelj dodjele Oscara i da je savršen za taj posao. Još 2016. pomogla je osnovati pokret zbog kojega bi se na dodjeli Oscara trebala propitati rasna ravnopravnost u krugu članova, a Chris je sve doveo do ovoga?", kazao je izvor.