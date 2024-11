Ingrid Divković: 'Kako je biti sam s djetetom 0-24 znaju samo oni koji su to prošli'

Spisateljica Ingrid Divković (39) samohrana je majka dječaka Vala (2), kojeg je dobila u vezi s osječkim ekonomistom Darijem Sederom. Ingrid redovito dijeli isječke iz svojih knjiga i dijeli poučne citate na Instagramu, no ovoga puta se osvrnula na temu koja pogađa mnoge majke – težina samohranog roditeljstva.

Foto: Nika Uran

"Još jedno bolovanje u nizu, još jedno ostajanje unutar četiri zida. 'Tako je to kada imaš jasličko dijete kažu…', 'navikni se, viroze se redaju jedna za drugom'. Ne brojim ih, ali istina jest da ostavljaju traga na meni. Kako je biti posve sam s djetetom od 0-24, znaju samo oni koji su takav scenarij prošli ili koji ga trenutno prolaze. Vrtuljak emocija, najblaže rečeno. Zapravo, vrtuljčina od emocija i svega što ide uz njega, ali to je život jedne majke, uz to full time samozaposlene majke koja u šarenom asortimanu svog života nema plaćeno bolovanje, čvrsti muški oslonac ili tetu čuvalicu", napisala je spisateljica u svojoj objavi na Instagramu.

Iako nema čvrstog partnera ili pomoć poput teta čuvalica, Ingrid uči kako se nositi sa svim tim izazovima, a snagu crpi u malim, svakodnevnim trenucima.

"No to je moj 'prekrasni divlji život' kako bi rekla moja omiljena pjesnikinja M. Oliver i u potpunosti ga volim i prihvaćam. S druge strane, znam da nisam nestala ako me nema, i dalje sam onaj znatiželjni svjetski putnik. Osjetih to sinoć nakon što sam uspavala Vala, a potom si napravila šalicu toplog čaja pa uz miris opojne arome otputovala mislima na Karibe i na još neka divna mjesta. Putovala sam kroz osjećaje, sudbine, dubine i doživljaje. Bilo je divno", zaključila je Ingrid.

Foto: Instagram

Podsjetimo, iako više nije u vezi s osječkim ekonomistom Darijem Sederom, s kojim ima sina Vala, njihov odnos je korektan i fokusiran na dobrobit djeteta.

"Odnos između mog bivšeg partnera i mene je jasno definiran i korektan i to je, budući da je Val u toj priči najvažniji od svega, i više nego dovoljno", otkrila je ranije za Net.hr.

