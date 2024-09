Ingrid Divković: 'Samoća je uz majčinsku ljubav najveći blagoslov'

Spisateljica Ingrid Divković (39), koju je javnost upoznala u prvoj sezoni "Braka na prvu", u kojem je sudjelovala kao ekspertica, vodi online radionice pisanja i web seminare te uspješno balansira između poslovnih izazova i samohranog majčinstva. U razgovoru za Net.hr Ingrid je otkrila kako napreduje s pisanjem knjige, što voli raditi u slobodno vrijeme te može li se u Hrvatskoj živjeti od književnosti.

"Nisam sigurna može li se u Hrvatskoj živjeti isključivo od književnosti ali od autorskog rada vjerujem da može. Naime, kao autorica i kreativna edukatorica ja već više od deset godina živim od svog autorskog rada, a tu uključujem mnoge segmente koji se odnose na to. Konkretno, vodim autorske online radionice pisanja, pružam individualno mentorstvo za sve one koji žele napisati i izdati vlastitu knjigu, održavam web seminare, pišem content sadržaj za mnoge brendove (i sama sam ambasadorica za neke poznate brendove), radila sam urednički posao za izdavačku kuću Stilus knjiga, pišem različite brošure, sadržaj za web stranice itd. Dakle, u potpunosti se bavim literarnim i kreativnim radom i jako sam sretna što sam došla na razinu da mogu živjeti isključivo od toga", ispričala nam je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Nika Uran

Ingrid trenutno vodi online radionicu pisanja "Soul writing" koja je iz mjeseca u mjesec sve prihvaćenija kod njenih pratitelja.

"Jako sam ponosna, a osim online edukacija trenutno pišem i svoju novu knjigu o izazovima majčinstva, darovima koje donosi samoća ali i još nekim temama koje zaokupljuju današnju suvremenu ženu koja se na našem podneblju (nažalost) još uvijek bori s naslijeđenim teretom patrijarhalnog odgoja. Poruka knjige jest: 'Samoća je uz bezuvjetnu majčinsku ljubav nerijetko najveći blagoslov i iz nje izranjaju najveći darovi'. Knjiga će svjetlo dana vjerujem ugledati do kraja ove godine", poručila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O ljetnim radostima

Rad oko pisanje knjige iziskuje puno vremena i truda. Stoga, kada se Ingrid zaželi malo odmora, skoči do mirnijih mjesta, gdje se najčešće opusti sa sinom Valom (2).

"S obzirom na to da živim na moru ljeto najviše provodim kod kuće u rodnoj Rijeci, a kada se zaželim malo promjene, sa svojim se dvogodišnjim sinom otisnem na otok Krk, u Istru ili u Gorski kotar", rekla nam je.

Iako priznaje da nije ljubiteljica ljetnih vrućina i gužvi, spisateljica uživa u opuštanju na moru. Paklene vrućine, kaže, loše podnosi.

"Iskreno, iz godine u godinu sve teže. Nisam neki pretjerano ljetni tip, ne volim gužve, ljetnu vrevu i prepune plaže zato je za mene vrijeme od 1. srpnja do 15. kolovoza vrijeme kada sam više u hladovini, u šumi i kod kuće nego na plaži. Sva sreća što živim na moru pa ga mogu opipati kada god to poželim, zato se radujem i ovom babljem ljetu kada one najveće ljetne vrućine popuste, a plaže se oslobode", rekla nam je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Slobodno vrijeme najviše voli provoditi s Valom, a najdraži trenutak sa sinčićem bilo joj je teško izdvojiti.

"Nema nekog posebnog trenutka kojeg bi izdvojila jer je svakoj majci pa tako i meni svaki trenutak s mojim djetetom poseban. Ipak, velike promjene kroz koje sada prolazi, prve smislene riječi, duboko razumijevanje i velika doza znatiželje ono je što me trenutno posebno raduje kod mog Vala", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O majčinstvu

Ingrid se osvrnula na život samohranih majki u Hrvatskoj, za koje se kaže, svakodnevno suočavaju s brojnim izazovima.

"Vjerujem da bi svaka samohrana majka u Hrvatskoj bez imalo razmišljanja mogla potvrditi da se iz dana u dan bori s mnoštvom izazova. No to je naša realnost i nema previše smisla razmišljati o tome kada naš svakodnevni život i surova realnost traži potpunu predanost i posvećenost, a samo samohrane majke znače što to doista znači", poručila je.

Foto: Instagram

Majčinstvo je prekrasno poglavlje života, u kojem se novopečene majke često bore s brojnim strahovima i savjetima. Ingrid otkriva koji bi savjet njoj bio najdragocjeniji u trenutku kad je postala majka.

"Za mene bi bilo važno da sam kao novopečena majka čula ovo: kao majke ali i kao žene nikada ne zaboravite na svoju neprocjenjivu vrijednost. Nikada ne zaboravite na svoju istinsku snagu. Nikada ne zaboravite na svoju nepokolebljivu hrabrost. I nikada, ali baš nikada ne zaboravite slušati onaj mudri glas iznutra kao i hraniti ljubav koja stanuje u svakoj od nas", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako više nije u vezi s osječkim ekonomistom Darijem Sederom, s kojim ima sina Vala, njihov odnos je korektan i fokusiran na dobrobit djeteta.

"Odnos između mog bivšeg partnera i mene je jasno definiran i korektan i to je, a s obzirom na da je Val u toj priči najvažniji od svega, i više nego dovoljno", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uslijed poslovnih obaveza i majčinstva, Ingrid se suočava s nedostatkom slobodnog vremena, no kada ga pronađe, najradije meditira, šeta uz more ili čita knjige.

POGLEDAJTE VIDEO: Odlične vijesti za sve fanove sociološkog eksperimenta: "Brak na prvu USA" stigla je na Voyo!