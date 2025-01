Veronika Rosandić o kreativnim izazovima i ženskom osnaživanju

Veronika Rosandić (30) je hrvatska influencerica koja je stekla popularnost kroz društvene mreže, posebno Instagram i YouTube. Svoj put započela je dijeleći osobne trenutke, modne inspiracije i putovanja, a s vremenom se profilirala kao jedna od najpoznatijih influencerica u Hrvatskoj. Osim što je prepoznatljiva po svom stilu, Veronika aktivno promovira teme poput ženskog zdravlja, osobnog razvoja i mentalnog blagostanja, a iza sebe ima i mnoge suradnje s brendovima.

Vaš posao produkcije obuhvaća širok spektar projekata, od modnih videa do lifestyle kampanja. Koji je projekt na koji ste najviše ponosni i zašto?

Ponosna sam na cijeli proces svog poslovnog razvoja koji je krenuo vrlo rano i rekla bih hrabro - tada (prije 10ak) godina društvene mreže su bile u začetku i zarada nije bila zagarantirana. Upustila sam se u to osluškujući svoju intuiciju i viziju s kojom sam pretpostavljala da se s godinama to može pretvoriti u zanimanje, odnosno unosan posao. Na sreću, bila sam u pravu. Krenula sam od nule i izgradila kvalitetnu karijeru (i razvila sebe osobno kroz cijeli proces). Volim dio posla koji se odvija iza kamere - produkcija i kreativni procesi. Trenutno najviše uživam u dijelu posla koji se bavi kreativnim dijelom - raspisivanjem scenarija za reklamne spotove. Pronašla sam se u ulozi scenaristice i producentice!

Snimanje vjenčanica donosi posebnu atmosferu i emociju. Kako uspijevate prenijeti tu magiju kroz kameru?

Projekt vjenčanice došao nam je vrlo spontano. Kolega David Bučić - videograf s bogatim iskustvom i ja, uočili smo da na našem tržištu fali usluga koju trenutno nudimo - kompletna videoprodukcija, postprodukcija i SMM za digitalne platforme naših klijenata. Konkretno, u projektu vjenčanica ‘The One’ znatno nam olakšava proces stvaranja sadržaja vlasnica salona koja ima jasnu viziju što želi. Mi osluškujemo želje naših klijenata i pretvaramo ih u videosadržaj. Najljepši dio našeg posla su reakcije na finalna videa. Imamo uhodan tim ljudi koji znaju svoj zadatak i ono još bitnije - uživaju u svojim ulogama. Set je naš plesni podij na kojem svaki put izvodimo novu koreografiju s puno slobodnih elemenata - tako bih to opisala.

Što vas najviše inspirira kada birate koncept ili estetiku za video? Jesu li to mjesta, ljudi ili trenutni trendovi?

Najteži element je spojiti umjetnički dodir sa komercijalnim elementima. Na nama je da kreiramo orginalni i jedinstven proizvod koji će imati prodajni učinak. Osobno, pratim digitalne medije da bih razumjela i bila upućena u algoritam, no najviše vremena (kako bih uspjela zadržati orginalnost) provodim u prirodi i u Gorskom kotaru gdje mi u tišini ideje dolaze. Jako je bitno, svakome tko se bavi kreativnim poslom da ima svoj izvor "ideja". Grad i užurban posao vrlo brzo mogu dovesti do zasićenja. Treba se mentalno očistiti da bi se um nahranio - tada kreativna magija poprima svoj puni potencijal.

Koji je najveći izazov s kojim ste se susreli tijekom produkcije i kako ste ga savladali?

Mnogo ljudi - mnogo ćudi. To je normalno i to je prihvatljivo. Trudim se svakog člana naše ekipe razumjeti i svakome dati dovoljno prostora da izrazi svoj puni potencijal. Moj poslovni partner i ja imamo redovite kolegije gdje osim što razgovaramo o poslu - razgovaramo i o međuljudskim odnosima. Pošto je moj dio posla kreativan i uključuje da budem ‘ranjiva’ da bih najbolje odradila svoju ulogu, to ponekad donosi izazovne trenutke. Zato smo odličan tim koji upotpunjuje tehničku stabilnost i organizaciju i umjetničku slobodu koja je potrebna da brojke budu zadovoljavajuće, da i klijent zadovoljan i projekt uspješan.

Vaše zalaganje za žensko zdravlje i reproduktivna prava izaziva velik interes. Koji su najveći problemi o kojima žene danas trebaju više znati?

Prije sam mnogo toga otkrivala o sebi kada sam se bazirala na osobnim društvenim mrežama, na YouTubu u kratkom vremenu ostvarila sam 200 tisuća pretplatnika, no to nosi svoj teret. Da biste imali jaku publiku na svojim platformama, morate ogoliti dušu - biti ranjivi i svima dostupni da se ljudi poistovjete s vama. Govorila sam o taboo temama - koje nebi trebale biti taboo. U toj fazi razvoja mi je to odgovaralo, sada mi više ne paše. Volim svoju privatnost, volim svoj privatni život držati za sebe. Ipak, žensko zdravlje je tema koju ne smatram taboo temom - to je osnovno pravo svake žene da je upućena u žensko reproduktivno stanje i svjesna svojeg tijela. Radi osobnih prepreka i situacija s kojima sam se susrela (poput pcos dijagnoze) želim javno podržati i pružiti potporu djevojkama koje prolaze kroz slično - a da niti nisu svjesne kroz što prolaze.

Što smatrate najvećim korakom prema osnaživanju žena kroz medijski sadržaj?

Drago mi je što žene imaju prilike za istim poslovnim razvojem kao i muškarci. Mislim da su žene u digitalnom svijetu pronašle svoje mogućnosti koje u drugim zanimanjima dosad nisu imale prilike. Volim vidjeti da mlade žene ostvaruju svoje poduzetničke pothvate i razvijaju unosne poslove.

Kao osoba koja je prisutna u modnom svijetu, kako definirate svoj stil? Je li on više intuitivan ilipromišljen?

Najviše vremena sam u trenirkama i udobnim kombinacijama. Nisam modni ekspert niti se smatram tako. Nosim ono kako se osjećam i ne patim za trendovima ili brendiranim stvarima. Vjerujem da ima puno unosnijih pothvata od brendirane robe. Više bih rekla da sam ljubitelj dobih automobila - što je čudno za jednu kreativku (haha).

Putovanja su neizostavan dio vašeg života. Koji grad ili destinacija vas je najviše inspirirala, bilo ukreativnom smislu ili u svakodnevici?

Tri godine, nasumice, provela sam u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gdje sam istraživala tržište i radila na osobnom razvoju. Patila sam za velikim gradom i velikim prilikama, Zagreb me gušio. Ipak, život nosi čudne priče - pronašla sam sebe i ljubav u Gorskom kotaru u prirodi okružena planinama. Iz pustinje u planine - sretna sam što sam si dopustila da me život odvede gdje pripadam.

Što vas trenutno najviše motivira u karijeri? Imate li neki dugoročni cilj koji vas vodi?

Moj najveći san je obitelj, kuća na planini i neki novi poslovni izazovi. Sebe sam poslovno ostvarila, voljela bih da mi je iduća uloga ona najbitnija - postati majka. Uz to, svakako želim nastaviti razvijati posao kojim se trenutno bavim.

