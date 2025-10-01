Influencerica istovremeno spavala s osmero muškaraca pa objasnila sve u detalje

Brazilska influencerica Geisy Arruda (36) koja na društvenim mrežama ima gotovo pet milijuna pratitelja, ponovno je izazvala pažnju javnosti izjavama za britanski Daily Star. Za spomenuti medij otkrila je da je jednom imala odnose s osam muškaraca istovremeno, objašnjavajući kako joj je bila želja isprobati sve i da je upravo to iskustvo za nju bilo posebno uzbudljivo.

"Imam dvije ruke pa mogu zadovoljiti barem pet osoba, bilo je veoma uzbudljivo kada nas je bilo osmoro", izjavila je za DailyStar.

Naglasila je da joj je u takvim situacijama miris partnera od ključne važnosti te da kontakt poput poljupca u vrat mora biti praćen mirisom parfema ili kolonjske vode, jer joj to stvara dodatnu privlačnost.

Geisy je nedavno objavila i knjigu "Ne gasi moju vatru: Gori sa mnom'' u kojoj je otkrila detalje iz vlastitog života, ali i bizarnije zahtjeve svojih obožavatelja, među kojima se našao i prijedlog da ima seksualni odnos u taksiju.

