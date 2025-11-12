Influencerica priznala da je lažirala dijagnozu raka: U objavi prolila suze, platila i kaznu

Britanska TikTok zvijezda Brittany Miller ispričala se svojim pratiteljima nakon što je javno priznala da je prije nekoliko godina lažirala dijagnozu raka. U videu koji je objavila na TikToku, Brittany je otvoreno govorila o tome kako je došlo do svega i zašto danas duboko žali zbog laži koju je podijelila s javnošću. U istoj objavi je objasnila da se sve dogodilo 2017. godine u razdoblju kada se borila s depresijom i suicidalnim mislima. Tada je izgubila posao te je ostala bez partnera.

Osjećala se izgubljeno i u razgovoru s jednom osobom iz svog kruga, spomenula da boluje od raka. Ta je osoba, vjerujući da Brittany govori istinu, pokrenula humanitarnu akciju za prikupljanje pomoći.

Kad je influencerica saznala da su se pojavile prve donacije, odlučila je sve zaustaviti i prekinuti laž. Naglasila je da nikada nije uzela niti jedan novčić i da joj nikada nije bila namjera iskoristiti tuđu dobrotu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Britanska influencerica u najnovijoj objavi: 'Bila sam mentalno bolesna'

Cijeli slučaj ipak nije prošao bez posljedica. Brittany je tada bila kažnjena zbog prijevare. Dobila je novčanu kaznu i mjeru sličnu uvjetnoj kazni, kakva postoji u britanskom pravosuđu.

Lažna dijagnoza dogodila se godinama prije nego što je Brittany postala popularna na društvenim mrežama. Danas ima više od tri milijuna pratitelja na TikToku, a njezin sadržaj uglavnom se odnosi na hranu, obiteljski život i svakodnevne situacije. U novom videu istaknula je da sada živi mirniji život, da ima obitelj i dvoje djece te da je svjesna koliko su njezine tadašnje odluke bile pogrešne.

"Bila sam mentalno bolesna i izgubila sam kontrolu. Nisam htjela nikome nauditi, ali to nije izgovor. Pogriješila sam", rekla je Brittany.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Nakon svjetskog, stiglo i domaće: 'Album na dan' leti od Ive Robića preko Azre do Vojka i Grše