SKUPLJALE SE DONACIJE /

Influencerica priznala da je lažirala dijagnozu raka: U objavi prolila suze, platila i kaznu

Influencerica priznala da je lažirala dijagnozu raka: U objavi prolila suze, platila i kaznu
Foto: Tiktok Screenshot/Brittany Miller

Influencerica je objasnila da se sve dogodilo 2017. godine u razdoblju kada se borila s depresijom i suicidalnim mislima

12.11.2025.
10:34
Hot.hr
Tiktok Screenshot/Brittany Miller
Britanska TikTok zvijezda Brittany Miller ispričala se svojim pratiteljima nakon što je javno priznala da je prije nekoliko godina lažirala dijagnozu raka. U videu koji je objavila na TikToku, Brittany je otvoreno govorila o tome kako je došlo do svega i zašto danas duboko žali zbog laži koju je podijelila s javnošću. U istoj objavi je objasnila da se sve dogodilo 2017. godine u razdoblju kada se borila s depresijom i suicidalnim mislima. Tada je izgubila posao te je ostala bez partnera.

Osjećala se izgubljeno i u razgovoru s jednom osobom iz svog kruga, spomenula da boluje od raka. Ta je osoba, vjerujući da Brittany govori istinu, pokrenula humanitarnu akciju za prikupljanje pomoći.

 

@brittanyhmiller

 

♬ original sound - Brittany

 

Kad je influencerica saznala da su se pojavile prve donacije, odlučila je sve zaustaviti i prekinuti laž. Naglasila je da nikada nije uzela niti jedan novčić i da joj nikada nije bila namjera iskoristiti tuđu dobrotu.

Britanska influencerica u najnovijoj objavi: 'Bila sam mentalno bolesna'

Cijeli slučaj ipak nije prošao bez posljedica. Brittany je tada bila kažnjena zbog prijevare. Dobila je novčanu kaznu i mjeru sličnu uvjetnoj kazni, kakva postoji u britanskom pravosuđu.

Lažna dijagnoza dogodila se godinama prije nego što je Brittany postala popularna na društvenim mrežama. Danas ima više od tri milijuna pratitelja na TikToku, a njezin sadržaj uglavnom se odnosi na hranu, obiteljski život i svakodnevne situacije. U novom videu istaknula je da sada živi mirniji život, da ima obitelj i dvoje djece te da je svjesna koliko su njezine tadašnje odluke bile pogrešne.

"Bila sam mentalno bolesna i izgubila sam kontrolu. Nisam htjela nikome nauditi, ali to nije izgovor. Pogriješila sam", rekla je Brittany.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Nakon svjetskog, stiglo i domaće: 'Album na dan' leti od Ive Robića preko Azre do Vojka i Grše

InfluencericaRakMentalno ZdravljeTiktok
najčitanije
