Indijska manekenka (33) ubijena zbog miraza? Svekrva je blati i nakon smrti, muž u bijegu

Smrt manekenke i glumice Twishe Sharme (33), pronađene mrtve u domu svoje nove obitelji u Bhopalu 12. svibnja, potresla je Indiju. Slučaj koji se isprva činio kao tragično samoubojstvo, samo pet mjeseci nakon vjenčanja iz snova, prerastao je u medijsku buru ispunjenu teškim optužbama za zlostavljanje zbog miraza i sumnjivim policijskim postupcima, piše BBC.

Od ljubavne priče do pakla

Twisha Sharma, okrunjena je za Miss Pune 2012. godine. Nakon karijere u manekenstvu i glumi, radila je kao marketinška stručnjakinja. Svojeg supruga, odvjetnika Samartha Singha, upoznala je putem aplikacije za upoznavanje 2024. godine. Veza se brzo razvila, a vjenčali su se u prosincu 2025. Fotografije s vjenčanja prikazuju sretan par, no idila je, prema tvrdnjama Twishine obitelji, bila kratkog vijeka. Ubrzo nakon preseljenja u Bhopal, počeli su problemi. Obitelj Sharma tvrdi da su Samarth i njegova majka, umirovljena sutkinja Giribala Singh, neprestano vrijeđali Twishu, tvrdeći da vjenčanje nije bilo u skladu s njihovim "standardima".

Iako je davanje i primanje miraza u Indiji ilegalno, praksa je i dalje raširena, a ovaj je slučaj postao bolan podsjetnik na to. Navodi o zlostavljanju nisu bili samo verbalni. Twishina obitelj tvrdi da ju je suprug fizički napadao, a njezina drastična promjena, gubitak od gotovo 15 kilograma u nekoliko mjeseci, svjedočila je o dubokoj patnji. Poruke koje je slala bližnjima lede krv u žilama. "Moj život je pakao na zemlji", napisala je u jednoj WhatsApp poruci. Prijatelju je na Instagramu poslala kratku, ali jezivu poruku: "Zarobljena sam, brate."

Trudnoća kao okidač za eskalaciju sukoba

Najveći sukob, tvrdi obitelj Sharma, izbio je u travnju kada je Twisha ostala trudna. Njezin suprug i svekrva navodno su doveli u pitanje njezino poštenje i optužili je da nosi tuđe dijete. Prisilili su je, kažu, na pobačaj početkom svibnja. S druge strane, Giribala Singh iznijela je potpuno drugačiju priču. U medijskim istupima tvrdila je da je Twisha sama inzistirala na pobačaju jer nije željela djecu te da je patila od psihičkih problema. Kritike su se pojačale kada je umirovljena sutkinja svoju snahu u jednom intervjuu nazvala "liberalnom", implicirajući promiskuitet.

Istraga puna propusta i nerazjašnjenih pitanja

Od trenutka njezine smrti, istraga je bila popraćena nizom kontroverzi. Twishini roditelji posljednji su se put čuli s kćeri kobne večeri. Tijekom razgovora veza se iznenada prekinula. Dvadeset minuta kasnije, na telefon se javila svekrva s kratkom porukom: "Nema je više." Obitelj Sharma postavlja ključno pitanje: zašto obitelj Singh, u kojoj je i umirovljena sutkinja, nije odmah obavijestila policiju? Kaznena prijava (FIR) podnesena je tek tri dana nakon smrti, što je dalo dovoljno vremena za potencijalno prikrivanje dokaza. Sumnje su se produbile nakon što su se pojavili detalji istrage. Snimka nadzorne kamere pokazuje Twishu kako se penje na terasu u 19:20. Sat vremena kasnije, oko 20:20, tri muškarca, uključujući navodno i supruga Samartha, snose njezino tijelo.

CCTV footage emerges in Twisha Sharma murder case (Bhopal):



31-year-old Twisha is seen climbing stairs shortly before her death. Her husband Samarth Singh & others attempt CPR. Ex-judge mother-in-law Giribala Singh enters a room. Later, three people carry her body downstairs. pic.twitter.com/mRRc9NvEP0 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 18, 2026

Ipak, u službenom izvješću kao vrijeme smrti navodi se 22:50. Gotovo trosatna rupa u vremenskoj crti postala je središnji misterij slučaja. Prva obdukcija, iako je navela vješanje kao uzrok smrti, zabilježila je i ozljede nastale prije toga. No, ključni dokaz, remen kojim se navodno objesila, nije dostavljen patolozima na vrijeme, što je policijski povjerenik kasnije priznao kao mogući nemar. Dodatnu sumnju unijele su i bizarne nedosljednosti u dokumentaciji, poput različito navedene visine i dobi preminule u službenim spisima.

Bijeg, predaja i pravna bitka

Dok je obitelj Sharma odbijala preuzeti tijelo svoje kćeri tražeći pravdu, suprug Samarth Singh je nestao. Za njim je raspisana tjeralica i novčana nagrada. Njegova majka dobila je prijevremenu jamčevinu i nastavila javno braniti sina, tvrdeći da se skriva jer se boji linča. Sud je odbio Samarthov zahtjev za jamčevinom i naložio mu predaju do 23. svibnja. Zbog težine optužbi, Odvjetnička komora mu je privremeno suspendirala licencu.