Imala privatnog vozača i odrasla sa zlatnom žlicom: Kći Zdravka Čolića uživa u Hrvatskoj

Kći legendarnog glazbenika Zdravka Čolića, lijepa influencerica Una, s gotovo 50 tisuća pratitelja svakodnevno dijeli trenutke iz svog privatnog života, a sada je otkrila kako trenutačno uživa u Hrvatskoj. Una je posjetila zagrebački Advent, a objavila je i fotografije iz Rovinja i Opatije. Osim što je uživala u božićnoj čaroliji, influencerica je odsjela u poznatim i luksuznim hotelima, a brojni pratitelji nisu krili oduševljenje kada su vidjeli gdje je otputovala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, Una na svom Instagram profilu često objavljuje fotografije na kojima pozira u kupaćem kostimu. Povodom kćerinih izazovnih izdanja, svojedobno se oglasio i tata Čolić.

"Ona samo nešto fotografira. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se fotografirati Sa mnom se fotografiraju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja joj ne mogu zabraniti, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo," rekao je Zdravko Čolić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Una je prava Instagram-zvijezda koja redovito dijeli svoj luksuzni život s pratiteljima. Završila je privatnu gimnaziju na Košutnjaku, a potom je upisala fakultet. Prije nego što je položila vozački ispit, otac joj je osigurao privatnog vozača. Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije sa svojih putovanja gdje odsjedaju u najekskluzivnijim hotelima, a pažnju privlači i svojim atraktivnim izgledom.

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravko Čolić s Dubrovnikom će ući u 2024.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa