Američka country pjevačica Dolly Parton rođena je u obitelji s dvanaestero djece te je sama sebi dala obećanje da njezin život neće obilježiti siromaštvo. I imala je pravo - danas je uvrštena u 50 najbogatijih žena na cijelom svijetu. Koliko zapravo poznajete ikonu country glazbe, okrijte u nastavku, piše Bussines Insider.

Evo 21 zanimljivosti o Dolly Parton koje vjerojatno niste znali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjesma 'I Will Always Love You' ne govori o romantičnom partneru

"I Will Always Love You" koju je popularizirala pokojna pjevačica Whitney Houston, kultna je pjesma u povijesti glazbe, a suprotno uvriježenom mišljenju, stihovi se fokusiraju na prekid profesionalne veze, a ne romantične. Riječ je o prekidu njezina partnerstva s Porterom Wagonerom kako bi započela solo karijeru.

Parton je kasnije tog dana napisala pjesmu "I Will Always Love You" i otpjevala mu je sljedeći dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Počeo je plakati. Kada sam završila, rekao je, 'Pa, kvragu! Ako imaš tako jak osjećaj u vezi te pjesme, samo nastavi - pod uvjetom da ja produciram ploču jer je to najbolja pjesma koju si ikada napisala", rekla za Tennessean 2015. godine.

Bankarska djelatnica je inspirirala njezin hit 'Jolene'

"Jolene" je jedan od najvećih hitova Dolly Parton. Govori o flertu pomalo inspiriranom službenicom u banci koja je bacila oko na Partonina muža, Carla Deana za kojeg je rekla da mu ne smeta pozornost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je to naša mala šala. Govorila sam: 'Dovraga, provodiš puno vremena u banci. Ne vjerujem da imamo toliko novca!'''

U tom intervjuu za NPR 2008., Parton je rekla da joj je ime pjesme sinulo kada je upoznala obožavateljicu crvene kose i zelenih očiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rekla sam joj, 'Ti si najljepše stvorenje koje sam ikad vidjela. Kako se zoveš?' A ona je rekla, 'Jolene''', prisjetila se Dolly i dodala da joj se ime toliko svidjelo da joj je rekla da će tako nazvati svoju novu pjesmu. Tako je i bilo.

Dolly je kuma Miley Cyrus

Davnih 1990-ih, Billy Ray Cyrus postigao je veliki uspjeh s "Achy Breaky Heart" i bio je gost na Dollynih nastupa. Također se pojavio u njezinom spotu za pjesmu "Romeo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dolly tvrdi da su se njih dvoje povezali zbog seoskih korijena, zbog čega je Billy zamolio svoju dugogodišnju prijateljicu da bude kuma njegovoj kćeri.

"Nikada nismo priredili veliku ceremoniju, ali tako sam ponosan na nju, volim ju kao da je moja", rekla je Robinu Robertsu 2009. godine. Osim što je ostala bliska s pop pjevačicom, Parton je gostovala u Disneyevoj seriji "Hannah Montana" kao njezina kuma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odbila je ponudu Elvisa Presleya

Prije nego što je Houston srušila rekorde remakeom Dollyne pjesme "I Will Always Love You" za soundtrack za "The Bodyguard" i Elvis Presley ju je želio obraditi.

Dolly je rekla da ju je Presleyjev menadžer, pukovnik Tom Parker kontaktirao kako bi razgovarali o tome da Elvis obradi pjesmu, ali je dogovor propao nakon što je shvatila da će se morati odreći 50 % izdavačkih honorara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Plakala sam cijelu noć. To je bila najgora stvar. Znate, to je kao, 'O, moj Bože … Elvis Presley'. I drugi ljudi su govorili, 'Ti si luda. To je Elvis Presley, dovraga, dao bih mu sve'", govorila je za CMT 2006. i dodala: "Rekla sam, 'Ne mogu to učiniti. Nešto u mom srcu mi je govorilo, nemoj to raditi.'"

Za rođendan jede pitu, a ne tortu

Tradicionalno je jesti tortu na rođendane, ali prema izvješću Maggie Jones za USA Today, Parton voli pitu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne jedem puno kolača. Obično jedem pitu na rođendan. Moja omiljena pita je šahovska pita."

Izgubila je na natjecanju sličnosti s Dolly Parton

Izgubila je na natjecanju sličnosti s Dolly Parton

Tradicionalno je imati tortu na rođendane, ali prema izvješću Maggie Jones za USA Today, Parton više voli pitu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne jedem puno kolača. Obično jedem pitu na rođendan. Moja omiljena pita je šahovska pita."

Tetovažama je pokrila ožiljke

Kako kaže Dolly, neko vrijeme je bila bolesna, a njezina sonda za hranjenje ostavila je ožiljke koje je prikrila, između ostalog, tetovažama vrpce, mašne i leptira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imam neke tetovaže, to je istina. Ali su decentne. Nisam žena od tetovaža. Moje su tetovaže lijepe, vješte i primarna im je namjerna bila prekriti neki ožiljak, a ne da se jako naglase."

Svira nekoliko instrumenata

Country legenda svira cimbal, bendžo, gitaru, klavir, blok flautu, ali i saksofon. U intervjuu za Vogue 2016., Dolly je rekla da svira ponešto od svega.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moja obitelj je vrlo muzikalna i svi su svirali glazbene instrumente pa smo zgrabili bilo što i pokušali svirati. Nisam baš dobra u tome, ali mogu svirati dovoljno da napravim show!"

Ima periku za svaki dan u godini

Poznata je po svojoj plavoj kosi, a superzvijezda ima impresivnu kolekciju perika kako bi osigurala da se nigdje ne pojavljuje s lošom frizurom. U istom intervjuu za Vogue je Dolly govorila o kolekciji perika koju posjeduje, a bilo joj je teško riječi o kojem se broju perika radi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nemam pojma. Ne mogu ih baš sve nabrojati. Uvijek se našalim i kažem: 'Svaki dan nosim drugu pa ih moram imati barem 365!'"

Ima svoj zabavni park, ali nikada nije bila ni na jednoj vožnji

Dollywood, koji je otvoren 1961., tematski je park u Pigeon Forgeu, u Tennesseeju, a napravljen je prema fantazijama iz djetinjstva country zvijezde Dolly Parton. Međutim, Parton nije nikada uživala u vožnji u svom zabavnom parku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne vozim se. Nikad nisam. Dobijem mučninu, a pomalo sam kukavica", rekla je za The New York Times 2019.

Spava sa šminkom

Većina gurua ljepote reći će vam da je ključni korak u njezi kože skidanje šminke prije spavanja, ali njezina se rutina kosi s konvencionalnim mišljenjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nikad ne znate hoćete li biti negdje u hotelu i hoće li doći do požara. Zato ostavim šminku navečer i očistim lice ujutro", rekla je Parton za The New York Times u svom intervjuu 2019.

Foto: Instagram Dolly Parton se šminka

Roditelji su platili njezino rođenje vrećom zobenih pahuljica

Prema knjizi Michaela Williamsa "Eastern Sevier County," Parton je odrasla u siromaštvu u dvosobnoj kolibi sa svojih 11 braće i sestara i roditeljima u Tennesseeju. Njihove su okolnosti bile toliko teške da je njezin otac, uzgajivač duhana, platio njezino rođenje vrećom zobenih pahuljica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dolly je za Entertainment Tonight 2015. rekla da se nikada nije sramila svog odgoja ili obitelji.

"Uvijek sam voljela biti tu gdje jesam. Mislim da me djetinjstvo učinilo osobom kakva sam danas. Ne bih ništa mijenjala."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Parton ima dva Guinnessova rekorda

U siječnju 2018. Parton je osvojila dva Guinnessova rekorda. Najveći broj desetljeća s Top 20 hitom na Billboardovoj ljestvici Hot Country Songs i najveći broj hitova na Billboardovoj ljestvici Hot Country Songs za njezinih šest uzastopnih desetljeća i 107 popularnih pjesama.

"Dobiti ova dva Guinnessova rekorda je sjajno. Pridružiti se tolikim divnim pjevačima i tekstopiscima koji su na ovaj način počašćeni, čini mi se tako posebnim", rekla je i dodala: "Kad počnete s radom, nikad ne znate kako će ispasti, ali zbog ova dva svjetska rekorda osjećam se ponizno i ​​blagoslovljeno!"

Njezina prva simpatija bio je Johnny Cash

Kao tinejdžerica je nastupala u poznatom gradu Grand Ole' Opry u Nashvilleu gdje je ugledala američkog country pjevača Johnnyja Casha.

"Sjedila sam u publici i tada sam prvi put shvatila što je seksepil. Imao je taj tik kad je pomicao rame…svejedno je bilo seksi", rekla je Dolly za Nightline 2012.

Budi se u tri ujutro zbog meditacije

Godine 2018. Parton je za emisiju "Today" rekla da se rano budi kako bi meditirala prije nego što krene s provjeravanjem pošte i telefoniranjem.

"Najviše posla obavljam Između tri i sedam ujutro. Više posla obavit tada nego većina ljudi cijeli dan jer je tiho ", rekla je i dodala da jednostavno voli sitne sate.

Foto: Profimedia

Pridržava se dijete s malo ugljikohidrata

Posljednjih je godina Parton govorila o tome da malo više pazi na svoju prehranu.

"Ja sam nisko stvorenje s apetitom djevojke sa sela, tako da moram stvarno paziti jer bi bila velika kao kuća kad bi jela sve što želim. Najbolje mi je da ostanem na niskom unosu ugljikohidrata jer s niskim udjelom ugljikohidrata zapravo možete pojesti dosta hrane od onoga što vam je dopušteno", rekla je za Fox News 2016.

U braku je više od 50 godina

Dolly Parton je upoznala Carla Deana ispred praonice Wishy Washy, a vjenčali su se dvije godine kasnije, 1966. godine.

"Bili smo zajedno veći dio života. Uvijek se šalim i smijem kad me ljudi pitaju koji je ključ mog dugog braka i trajne ljubavi. Uvijek kažem da treba biti prisutan i u tome ima dosta istine", rekla je za People 2018. i dodala: "Puno putujem, ali stvarno uživamo jedno u drugome kad smo zajedno i u malim stvarima koje radimo."

Najbolju prijateljicu upoznala je u djetinjstvu

Dollyn brak nije njezina jedina trajna veza. Judy Ogle je njezina najbliža prijateljica, a prijateljice su više od šest desetljeća.

"Naši su se roditelji poznavali, odrasle smo zajedno, bile smo kao sestre, postale smo najbolje prijateljice. Bila je vrlo tiha, a ja sam bila vrlo otvorena, tako da smo postale savršene prijateljice. Kroz sve smo prošle zajedno", rekla je za The Sun 2019.

Napravila je knjižnicu za promicanje pismenosti

Godine 1995. Dolly je bila inspirirana očevom nepismenošću i otvorila Dolly's Imagination Library kako bi djeci pružila mogućnost da nauče čitati. Organizacija je od tada poslala preko 120 milijuna besplatnih knjiga djeci diljem svijeta.

"Moj tata je obožavao kada bi me sva mala djeca zvala 'Dama od knjiga'. To mu je značilo više od činjenice da sam postala zvijezda i da sam se namučila."

Po njoj je nazvana klonirana ovca Dolly

A u intervjuu 2014. za škotsku radio emisiju SSE Hydro, Parton je rekla da je polaskana tom odlukom da se po njoj nazove klonirana ovca.

"Rečeno mi je da su je zvali za mnom jer je imala velike mliječne žlijezde. Pravila mi je veliku konkurenciju. Nikad je nisam upoznala, ali uvijek sam govoriola da ne postoji takva stvar kao što je loša reklama."

Spasila je maloljetnu kolegicu

Parton se pojavila u blagdanskom filmu "Božić na trgu" kao anđeo, što je bilo i prikladno, budući da je spasila svoju 9-godišnju kolegicu Taliju Hill. U intervjuu za Inside Edition 2020., djevojčica je rekla da ju je na snimanju zamalo udarilo vozilo koje je dolazilo u susret, ali ju je Parton maknula s puta, a Dolly joj je odgovorila: "Pa, ipak sam ja anđeo."

"Bila sam u šoku. Zagrlila me i prodrmala i rekla: 'Spasila sam ti život! Moja mama je plakala", prisjetila se Hill.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Od krim policajaca koji je postao diler do Pamele Anderson bez šminke: Ovo je Direktov pregled dana