Britanski glumac Idris Elba (51) priznao je da već godinu dana ide na terapije zbog svoje sklonosti ekstremima vezanima za posao.

Elba ne planira smanjivati svoju radnu angažiranost, ali postao je svjestan svojih nezdravih navika koje bi volio promijeniti.

Zvijezda serije "Luther" izjavio je da mu je često više relaksira intenzivno raditi na filmskom setu deset dana zaredom, nego provoditi vrijeme kod kuće sa svojom obitelji.

Glumac vjeruje da filmska industrija često nagrađuje radoholičare, što je dodatno doprinijelo njegovom problemu.

U podcastu "Changes," ovaj višestruko talentirani umjetnik, koji se ističe i kao nagrađivani režiser, reper, DJ, producent i poduzetnik, iskreno je podijelio svoje razmišljanje o ovim temama.

„Idem na terapije, puno razmišljam o promjeni. Nije to zato što se ne volim ili slično, to je samo zato što imam nezdrave navike. A ja radim u industriji u kojoj se te nezdrave navike nagrađuju”, iskreno je izjavio.

„Ništa što je ekstremno, nije dobro. Sve treba balansirati”, poručuje, ali na pitanje bi li volio raditi manje, odgovara negativno.

„Stvar je u tome da me rad opušta. Moj studio je moj dom, volim biti tamo. Otvorim taj laptop i pomislim ‘ne znam što ću napraviti danas...‘ i onda posao samo dođe.”

Elba je otac dvoje djece, kćeri Isan i sina Winstona, koje je dobio s prethodnim partnericama.

U 2019. godini, oženio se svojom trećom suprugom, kanadskom manekenkom Sabrinom Dhowre. Elba se proslavio u TV serijama tijekom 90-ih godina, kada je stekao popularnost.

Nastupao je u serijama "The Wire", "The US Office" i "Luther". Također je bio zvijezda filmova poput "Rock‘n Roll", "Pacific Rim", "Molly‘s Game" i mnogih drugih.