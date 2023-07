Glumac Idris Elba (50) je pokušao napraviti dobro djelo te jedva izvukao živu glavu. Glumac je, naime, u noćnom klubu u SAD-u, gdje živi i radi, naišao na svađu između muškarca i žene. Idris je promatrao par te pomislio kako bi svađa mogla prerasti u fizički obračun. Pokušao je smiriti situaciju, a kako je točno izgledalo, ispričao je za Daily Mail.

"Muškarac se djevojci unosio u lice i urlao: 'Ubit ću te!' Prišao sam mu i rekao: 'Pogledaj kako je prekrasna. Zašto tako razgovaraš s ovom lijepom princezom?' Ali je tada taj lik izvukao pištolj i uperio ga u mene", rekao je glumac.

Nakon toga, kaže, muškarac mu je uperio pištolj u lice jer se dogodio mali nesporazum.

"Uperio ga je direktno meni u lice i kazao: 'Je l' ti govoriš nešto o mojoj curi?' Mislio je da joj se pokušavam nabacivati. Sjećam se da sam pomislio: 'Nemoj se tako igrati pregovarača… Posljedice, čovječe", ispričao je.

Podsjetimo, već neko vrijeme se šuška da bi novi James Bond mogao biti Elba, a nedavno je otkrio da ipak ne želi preuzeti tu ulogu.

"Istina je da sam dugo dobivao puno komplimenata za ponudu da igram Jamesa Bonda. Pomislio sam, 'Ovo je ludo!' James Bond...Svi smo mi glumci i razumijemo značaj te uloge. To je jedna od onih željenih. Kad bi ti ponudili da budeš James Bond, to je ono poput: 'Ok, na neki način si dosegnuo vrhunac", priznao je glumac, no ipak je odustao od te ideje.

"Oni koji nisu bili sretni zbog te ideje cijelu su stvar učinili odvratnom jer se radilo o rasi. Postalo je besmisleno i osjećao sam ogroman teret", zaključio je Idris.

