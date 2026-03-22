Ida Prester za 47. rođendan napisala pjesmu: 'Ne trebam tvoje ime, ni heroja da me spasi'

Glazbenica, voditeljica i aktivistica Ida Prester proslavila je svoj 47. rođendan na jedinstven način, podijelivši s pratiteljima na Instagramu snažnu poruku o zrelosti, samopouzdanju i istinskim životnim vrijednostima. Umjesto klasične rođendanske objave, Ida je iskoristila priliku da objavi autorsku pjesmu koja sažima njezin pogled na ljubav i život u godinama kada, kako kaže, "točno znaš tko si i što želiš".

Pjesma kao manifest zrelosti

Na fotografiji koja prati objavu, Ida pozira u samom srcu Zagreba, odjevena u upečatljivu haljinu s crnim korzetom i voluminoznom suknjom jarke fuksija boje. Njezin energičan i radostan stav, s rukama raširenima i osmijehom od uha do uha, savršeno oslikava poruku koju šalje. "Došle su te godine kad točno znaš tko si i što želiš. Nema više muljanja, ni gledanja kroz prste. Vrijeme curi, ajmo ga provesti onako kako zaslužujemo, s osmijehom i bez pardona", napisala je u opisu, najavivši kratku pjesmu koju je napisala kao podsjetnik sebi i svima koji se osjećaju slično.

Pjesma pod nazivom "ŠTO ŽENA STVARNO TREBA?" svojevrsni je manifest koji odbacuje materijalizam i društvena očekivanja. Stihovima poput "Ne trebam tvoj stan, možemo kod mene" i "Ne trebam tvoju lovu, ja imam svoje eure", Ida jasno ističe financijsku i emocionalnu neovisnost. Umjesto statusnih simbola, ona priželjkuje neprocjenjiva iskustva i iskrenu povezanost: "Želim poljupce po vratu na biciklu u Provansi" i "Da mi šapneš 'Bleso moja' dok plešemo po pijesku bosi". Ova poruka duboko rezonira s njezinim dugogodišnjim javnim djelovanjem i aktivizmom, posebice u borbi za ženska prava i osnaživanje žena, poput njezine regionalne kampanje "Štit" protiv nasilja nad ženama pokrenute 2024. godine.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a komentari su bili ispunjeni čestitkama i riječima podrške. "Sretan rođendan! Jung je rekao da najviše uživamo nakon 45.", istaknuo je jedan od pratitelja, potvrđujući da Idina poruka pogađa bit. Mnogi su se složili da njezini stihovi savršeno opisuju osjećaje suvremene žene.

Iskreno, hrabro i s dozom umjetničkog šarma, podsjetila je sve da su najvrjednije stvari u životu nematerijalne, a samopouzdanje i ljubav prema sebi najbolji poklon koji si možemo dati, bez obzira na broj svjećica na torti. Na kraju je zagonetno dodala kako pjesma još nije uglazbljena, ali da će se "jednom i to dogoditi", ostavljajući obožavatelje u slatkom iščekivanju budućeg hita.