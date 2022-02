Nakon samo mjesec dana veze glumica Julia Fox i reper Kayne West prekinuli su svoj odnos. Da je par prekinuo potvrdio je predstavnik glumice za E! News. "Julia i Kanye ostaju dobri prijatelji i suradnici, ali više nisu zajedno", rekao je njezin predstavnik u izjavi od 14. veljače.

Julia je obrisala sve njihove zajedničke fotografije sa svog Instagrama. "Imam ljubavi u sebi za tog čovjeka, ali nisam bila zaljubljena u njega. Pa nemam 12 godina", napisala je nakon prekida te dodala da zna da bi je svi voljeli vidjeli u suzama.

Isti dan reper je na Instagramu priznao da se još uvijek nada ponovnom pomirenju s bivšom suprugom Kim Kardashian. "Nisam posvađan s Kim, volim svoju obitelj i ne odustajem od svoje obitelji. Kupio sam joj ovaj kaput prije SLN-a , mislio sam da je poseban i vjerujem da ćemo opet završiti skupa", napisao je u opisu fotke na kojoj se nalazi Kim s Pete Davidsonom.

U nadi da će je ponovo osvojiti, Kayne je Kim za Valentinovo isporučio kamion cvijeća. "Moja vizija je kristalno jasna", pisalo je na crnom kamionu. Reper je također zamolio svoje obožavatelje da se deru "Kimye zauvijek" kada vide Petea Davidsona. Zamolio ih je da ga fizički ne napadaju jer mu je Kim preko privatnih poruka koje je Kayne objavio poručila da je opasno ovo što radi te da Pete može nastradati. Kayne joj je dao do znanja da će poduzeti sve mjere da se ništa ne dogodi Peteu. On jednostavno ne vidi ništa loše u tome da objavljuje njihove privatne poruke, a Kim je strah zbog svega.

Kayne se trudi

I dok jadan Kayne daje sve od sebe kako bi osvojio zvijezdu showa "Keeping Up With The Kardashians", ona je Valentinovo provela u zagrljaju svog dečka. Papparazzi su Kim i Pete uhvatili kako se ljube dok su bili na večeri u nedjelju u New Yorku. Komičar je nedavno u jednom intervjuu nazvao Kim svojom djevojkom. Novinar ga je ispitivao o njegovom trenutnom prisustvu u medijima, a on je rekao:

"Ja nemam Instagram, nemam ni Twitter, niti bilo koju drugu mrežu. Ja se samo vozim svojim automobilom i pojavljujem se na setu. Znam da se svašta piše, ali ne obraćam puno pažnje. Zaista imam mnogo pametnijih stvari za raditi. Kad ne radim, onda se odmaram. Odem negdje ili se družim s prijateljima ili ostanem kod kuće s Kim. Živim jednostavnim, dosadnim životom", našalio se Pete.

Kim nastavila sa životom

Par se počeo zabavljati u listopadu kada su uhvaćeni u zabavnom parku kako se druže za ruke. Od tada su sve češće pojavljivali u javnosti, a papparazzi su ih pratili u stopu. Bili su zajedno na Bahamima, a koliko znamo Pete je bio s Kim za Božić, proveo je praznike s njenom obitelji. Bliski izvori dodaju:

"Njih dvoje su sada nerazdvojni, a njena obitelj obožava Petea. Jednostavno, oni su stvoreni jedno za drugo i ponašaju se kao djeca. S Kayneom, Kim je bila jako ozbiljna i morala je poštivati njegova pravila, ali sada je mnogo mirnija, opuštenija i sretnija. S obzirom da Pete i ona imaju dosta poslovnih obaveza, kada ne rade, trude se da svaki slobodan trenutak provedu jedno kraj drugoga. Svi potajno vjerujemo da će ova veza prijeći na sljedeći nivo, ali za sada je rano pričati o tome".