Hugh Jackman objavio novu curu, fanovi bijesne: 'To je ona s kojom je prevario ženu'

Slavni australski glumac Hugh Jackman (57), zvijezda filmske franšize X-Men, potvrdio je na Instagramu vezu s američkom glumicom i višestrukom nagrađivanom Broadway izvođačicom Sutton Foster (50). Objavom je iznenadio obožavatelje i učinio javnom svoju prvu romansu nakon razvoda od supruge s kojom je dijelio gotovo 30 godina braka.

Čarobna večer u New Yorku

Jackman je podijelio fotografiju Sutton s njezina nastupa u poznatom njujorškom lokalu Cafe Carlyle, a uz nju je objavio i kratku snimku u kojoj mu glumica maše publici.

“Zaista ikonična njujorška noć… i uistinu čarobna”, napisao je glumac, oduševljen atmosferom i izvedbom dobitnice nagrade Tony.

Nova veza nakon traumatičnog razvoda

Njihova romansa razvija se u trenutku kada se u javnosti i dalje komentira njegov razvod od bivše supruge Deborre-Lee Furness (69). Par je vijest o razvodu objavio u rujnu 2023., što je iznenadilo obožavatelje diljem svijeta. Furness je raspad braka tada opisala kao “traumatičnu izdaju” koja ju je duboko pogodila, no unatoč svemu, bivši supružnici posljednjih mjeseci navodno rade na popravljanju odnosa.

Kritike obožavatelja: 'Izgubio sam svako poštovanje'

Iako je Jackman s objavom bio vidno sretan, brojni komentatori nisu dijelili njegov entuzijazam. Podsjećali su na glasine da je nova veza započela dok je još bio u braku te su svoje razočaranje izrazili vrlo izravno.

“Izgubio sam svako poštovanje prema tebi”, “To je ona s kojom je prevario ženu”, “Jako sam se razočarala”, samo su neki od oštrih komentara ispod glumčeve objave.

