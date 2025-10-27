Hugh Jackman nakon razvoda prvi put u javnosti snimljen s novom partnericom

Nakon mjeseci nagađanja, američki glumci Hugh Jackman (57) i Sutton Foster (50) napokon su zajedno stali pred kamere. Svoje prvo službeno pojavljivanje kao par imali su na premijeri novog filma Hugha Jackmana ''Song Song Blue'' u Los Angelesu, čime su potvrdili svoju vezu nakon glumčevog razvoda od australske glumice Deborre-Lee Furness (69).

Par je privukao veliku pažnju na premijeri održanoj u legendarnom TCL Chinese Theatreu u sklopu AFI Festa u Los Angelesu, gdje je Hugh Jackman nosio crno odijelo, a Sutton Foster elegantnu crnu haljinu. Par je djelovao opušteno i blisko, a fotografi su zabilježili njihove nježne poglede i osmijehe.

Razvod Hugha Jackmana i Deborre-Lee finaliziran je u lipnju

Njihov zajednički izlazak dugo se očekivao. Na nedavnoj Fetch Pet Gali u New Yorku, gdje su trebali debitirati kao par, Foster se pojavila sama, a Jackman se događaju pridružio kasnije, izbjegavši kamere. Prema pisanju DailyMaila, glumica se tada nije osjećala spremnom za toliku medijsku pažnju.

Podsjetimo, Hugh Jackman i Deborre-Lee Furness bili su u braku 27 godina. Par je u rujnu 2023. objavio da se razvode, a razvod je finaliziran u lipnju ove godine. Prema pisanju stranih medija, razvod je zaključen sporazumno, uz dogovor o alimentaciji i bez sudskih sporova. Unatoč teškom razdoblju, bivši supružnici ostali su u kontaktu i pokušavaju održati dobar odnos zbog svoje posvojene djece.

