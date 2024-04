Iako je prošlo već 62 godine od smrti holivudske glumice Marilyn Monroe, fascinacija njenim likom ostala je i dalje, a tehnološki investitor Anthony Jabin nedavno je kupio grobnicu u blizini njezinog posljednjeg počivališta.

Anthony je oduvijek sanjao o tome da bude uz nju i stoga nije imao problema izdvojiti 195.000 dolara (181.000 eura) za parcelu na aukciji.

Prodaja je bila naslovljena na Playboy - Hugha Hefnera i Marilyn Monroe. Ružičasta svilena Pucci haljina holivudske ikone prodana je za 325.000 dolara, dok je ruž za usne brenda Elizabeth Arden koji je koristila, kupljen za 60.000 dolara.

Kupio grobnicu pored nje

Marilyn je 4. kolovoza 1962. pronađena mrtva u svom domu u Brentwoodu nakon predoziranja barbituratom. Njezino golo tijelo otkriveno je kako leži licem prema dolje na krevetu dok je rukom držala telefonsku slušalicu.

No mnogi njezini obožavatelji vjeruju da joj nikada nije bilo dopušteno da počiva u miru otkako je Hugh Hefner potrošio 70.000 eura za grobnicu pokraj njezine na groblju Westwood Village Memorial Park.

Par je povezan preko Playboya, ali se nikada nisu upoznali u stvarnom životu, unatoč tome što su fotografije na kojima je gola korištene za naslovnicu slavnog časopisa 1953. godine. To je pomoglo u pokretanju Hefnerove karijere kao izdavačkog mogula i multimilijunaša, iako Marilyn nikada nije dobila odgovarajuću naknadu.

Foto: profimedia Foto: profimedia

Fotografije njezinog golog tijela u boji završile su u Playboyu godinama nakon što je pozirala fotografu Tomu Kelleyju kada nije imala novca, a tek je trebala postati uspješna glumica i model. Kasnije se saznalo da je Marilyn rekla da joj je Tom platio mizernih 50 dolara za fotografije.

Poznata naslovnica prikazala je Marilyn na vrhu slona u Madison Square Gardenu uz zadirkujuće riječi: "Prvi put u bilo kojem časopisu, poznata gola Marilyn Monroe."

A paragraf unutar časopisa je glasio: "Postojale su zapravo dvije poze snimljene au naturel 1949. godine, neposredno prije nego što je prekrasna plavuša dobila svoju prvu filmsku ulogu. Kad su se fotografije pojavile, pomogle su joj da se katapultira u zvijezde. Odabrali smo bolju od njih dvije za našu prvu Playboyevu slatkicu."

Foto: profimedia Foto: profimedia

Njezinoj imitatorici se to nije svidjelo

Hefner, koji je preminuo 2017. u dobi od 91 godine, također je za Los Angeles Times 2009. rekao da želi provesti vječnost pored Marilyn. "Vjerujem u simbolične stvari. Provesti vječnost pored Marilyn je preslatko da bi se propustilo", rekao je.

Mnogi njezini najveći obožavatelja smatrali su to uvredljivim, a osobito Suzie Kennedy, koja je najpoznatija svjetska imitatorica Marilyn Monroe.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia “Jedina stvar koja mi pruža mir je spoznaja da svjetlost pobjeđuje. Tama nikada neće ugasiti svjetlo. Marilynina zvijezda nastavit će sjati i nakon što ovi filmovi istrunu u mrak", poručila je. Dvojnica Suzie, koja je u svojim 40-ima, još uvijek se bavi modelingom kao Marilyn i glumila je u reklamama za Pepsi, Citroen i Guinness.

Rekla je da je imati jedno od najprepoznatljivijih lica na svijetu "čudo genetike". Za Daily Star je rekla da ima uhode i dobiva zahtjeve za seks od muškaraca koji je žele osvojiti.

Ali također je ispričala koliko joj je bilo neugodno zbog toga što je Hefnerovo tijelo stavljeno blizu žene koju je tako uspješno oponašala.

"Tako mi je ružno sve ovo s Playboyem, reći ću vam zašto, jer Marilyn Monroe se nikada nije sramila svog tijela koje ja volim. Sviđa mi se što se nikada nije sramila svoje seksualnosti i nikada se nije sramila kada su je pokušali posramiti zbog tih golišavih fotografija. Ali ono što me rastužuje je to što je to stvorilo Playboy i Hugha Hefnera, a on joj nikada nije platio. On je nikada nije ni upoznao, a povrh toga, pokopan je pokraj nje i kao da je imao koristi od njezina oslobođenja.

Nikada se nije sramila onoga što je učinila. Žene se ne bi trebale sramiti ničega što su učinile u svojim životima ili sa svojim tijelima, ali tužno je što je muškarac morao zaraditi na tome", rekla je Suzie.

Foto: profimedia Foto: profimedia

