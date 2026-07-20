Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić oženio se uspješnom vizažisticom

Hrvatski nogometni reprezentativac Kristijan Jakić (29) i vizažistica Lucija Jelić (30) uplovili su u bračnu luku. Sretnu vijest podijelila je Lucija na svom Instagram profilu, objavivši više romantičnih fotografija. Uz jednostavan, ali moćan opis na engleskom jeziku "Hand in hand, forever." (Ruku pod ruku, zauvijek), par je službeno potvrdio početak zajedničkog života.

Od zaruka do vjenčanja u Hrvatskoj

Par, koji svoj privatni život uglavnom uspješno drži podalje od očiju javnosti, zaručio se u siječnju ove godine, a sada su svoju ljubav okrunili brakom.

Kristijan Jakić, vezni igrač njemačkog kluba FC Augsburg i važan član hrvatske nogometne reprezentacije s kojom je osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, i Lucija Jelić, uspješna vizažistica koja je svoju karijeru također izgradila u Augsburgu, odlučili su se za građansko vjenčanje u Hrvatskoj, što je mladenka potvrdila hashtagom #civilwedding.

Detalji same ceremonije još nisu poznati, ali sluteći po zadnjoj objavi našeg reprezentativca, trenutno se nalaze na otoku Hvaru, što bi moglo odavati gdje se održalo vjenčanje.