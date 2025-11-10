Hrvatska misica zabrinula pratitelje, a zatim objasnila situaciju i raznježila javnost

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović (23), model i aktualna Miss Universe Hrvatske, javila se pratiteljima iz Phuketa i objasnila zašto je propustila dio planiranih aktivnosti tijekom priprema za veliko finale natjecanja.

U opuštenoj objavi iz hotelske sobe, Laura je otkrila da se ona i njezina cimerica, Chandini Baljor (25), ovogodišnja Miss Gvajane, nisu osjećale najbolje te su odlučile ostati u sobi i odmoriti se.

"Nažalost, moja cimerica i ja se nismo osjećale dobro, pa smo odlučile ostati u sobi. Danas se već osjećam bolje i spremna sam vratiti se u rutinu. Hvala svima na brizi", poručila je Laura.

Podrška između natjecateljica dirnula mnoge

U kratkom videu koji je objavila, Laura masira leđa svojoj cimerici, što je mnoge raznježilo. Snimka pokazuje koliko se među natjecateljicama razvijaju bliski odnosi iako su službeno suparnice na istom natjecanju.

Pratitelji su u komentarima izrazili oduševljenje tolikom toplinom i zajedništvom.

Reakcije publike iz cijelog svijeta

Komentari podrške stigli su iz mnogih zemalja, posebno iz Hrvatske i Gvajane.

"Milo mi je vidjeti kako se brinete jedna za drugu. Puno ljubavi našoj kraljici", napisao je jedan pratitelj iz Gvajane. Drugi su hvalili njihovu prirodnu ljepotu, ističući kako izgledaju jednako sjajno i bez šminke.

Jedan komentar posebno se izdvojio:

"Prijateljstvo koje nastaje ovdje traje cijeli život. Ovo je pravo sestrinstvo."

POGLEDAJTE VIDEO:Obuljen o presudi za napadnutu novinarku: 'Bilo je određenih provokacija s obje strane'