Hollywood se u suzama oprašta od Catherine O'Hare: 'Manje je svjetla u mom svijetu'

Svijet filma i komedije zavijen je u crno nakon vijesti da je u petak, u 72. godini, preminula legendarna glumica Catherine O'Hara. Njezina agencija potvrdila je da je glumica umrla u svom domu u Los Angelesu nakon kratke bolesti. O'Hara, čiji je neponovljivi talent desetljećima obasjavao platna i ekrane u kultnim ostvarenjima poput "Sam u kući", "Bubimir" i "Schitt's Creek", ostavila je iza sebe neizbrisiv trag, a njezin odlazak potaknuo je lavinu dirljivih oproštaja kolega, prijatelja i obožavatelja diljem svijeta.

Iza sebe je ostavila supruga, produkcijskog dizajnera Bo Welcha (74), s kojim je bila u braku 33 godine, te njihova dva sina, Matthewa (32) i Lukea (29). Obitelj je najavila da će se održati privatna ceremonija u krugu najbližih, dok obožavatelji odaju počast ostavljajući cvijeće na njezinoj zvijezdi na Holivudskoj stazi slavnih.

'Mislio sam da imamo vremena. Želio sam još'

Među brojnim reakcijama, posebno je odjeknula poruka Macaulayja Culkina (45), koji je kao dječak glumio njezinog sina Kevina McCallistera u blagdanskom klasiku "Sam u kući". Njihova veza na ekranu prerasla je u stvarno prijateljstvo, a Culkin se od svoje "mame" oprostio bolnim riječima na Instagramu.

"Mama. Mislio sam da imamo vremena. Želio sam još. Želio sam sjediti u stolici pokraj tebe. Čuo sam te. Ali imao sam još toliko toga za reći. Volim te. Vidimo se kasnije", napisao je Culkin uz fotografiju koja prikazuje njihov susret s dodjele zvijezde na Stazi slavnih u prosincu 2023. godine.

Kratku, ali značajnu počast odao je i Joe Pesci (82), koji je u istom filmu glumio provalnika Harryja: "Catherine je bila sjajna glumica i nedostajat će nam. Bog te blagoslovio. Počivaj u miru."

Od SCTV-a do Schitt's Creeka: Oproštaj dugogodišnjih suradnika

Tugu zbog gubitka jedne od najvećih komičarki izrazili su i njezini dugogodišnji suradnici. Dan Levy (42), njezin televizijski sin iz nagrađivane serije "Schitt's Creek", istaknuo je duboku povezanost koju je njegova obitelj imala s glumicom. "Kakav je dar bio plesati u toplom sjaju briljantnosti Catherine O'Hare svih ovih godina. Budući da je više od pedeset godina surađivala s mojim tatom, Catherine je bila dio šire obitelji i prije nego što je glumila moju obitelj. Teško je zamisliti svijet bez nje", napisao je.

Christopher Guest (77), redatelj i glumac koji je s O'Harom surađivao na četiri hvaljena filma, uključujući "Najljepši pas na izložbi", izjavio je da je shrvan. "Izgubili smo jednog od komičarskih divova našeg doba. Šaljem ljubav njezinoj obitelji." Redatelj Martin Scorsese (83), koji ju je režirao u filmu "U sitne sate", nazvao ju je "istinskim komičarskim genijem, pravom umjetnicom i predivnim ljudskim bićem".

'Manje je svjetla u mom svijetu'

Toplina i talent Catherine O'Hare dotaknuli su generacije glumaca, a mnogi od njih podijelili su koliko je utjecala na njih. Michael Keaton (74), njezin filmski suprug u "Bubimiru", oprostio se od nje kao od prave prijateljice. "Naše poznanstvo seže i prije prvog 'Bubimira'. Bila mi je lažna žena, lažna protivnica i stvarna, istinska prijateljica. Ovo boli. Čovječe, kako će mi nedostajati", napisao je Keaton na Instagramu.

Pedro Pascal (50), koji je s njom radio na drugoj sezoni serije "The Last of Us", emotivno se oprostio: "O, kakav je genij bio biti u tvojoj blizini. Vječno zahvalan. Manje je svjetla u mom svijetu, ovom sretnom svijetu koji te imao i koji će te čuvati, uvijek."

Seth Rogen (43), s kojim je snimila svoju posljednju seriju "The Studio", otkrio je da je upravo zbog njezinog filma "Sam u kući" poželio stvarati filmove. "Bila je histerična, draga, intuitivna, velikodušna... Zbog nje sam želio da naša serija bude dovoljno dobra da zasluži njezinu prisutnost. Ovo je jednostavno poražavajuće."

Njezina ostavština živjet će vječno kroz bezbrojne uloge kojima je obogatila filmsku umjetnost, od ekscentrične Delije Deetz i zaboravne Kate McCallister do nezaboravne i jedinstvene Moire Rose.

