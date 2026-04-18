SVI GA ZNATE

Holivudska zvijezda godinama skrivala da je gej: Sada je snimljen u društvu partnera

Holivudska zvijezda godinama skrivala da je gej: Sada je snimljen u društvu partnera
Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Nakon što je više od dvadeset godina krio ljubav, američki glumac George Takei snimljen je sa svojim suprugom Bradom Altmanom u šetnji Los Angelesom

18.4.2026.
Američki glumac japanskog podrijetla, George Takei, mnogima poznat i kao Hikaru Sulu iz franšize "Zvjezdane staze", snimljen je u društvu svog partnera Brada Altmana

Foto: Paramount Collection/Everett/Profimedia

88-godišnji George Takei i 72-godišnji Brad Altman godinama su živjeli daleko od očiju javnosti, svjesni predrasuda i mogućih osuda koje su ih pratile. Ipak, njihov rijedak zajednički izlazak u Los Angelesu pokazao je koliko su i dalje posvećeni jedno drugome i koliko se međusobno podržavaju. U jednom trenutku Takei je snimljen kako hoda uz pomoć štapa, dok se drugom rukom oslanjao na Altmana, što je dodatno naglasilo njihovu bliskost i međusobnu brigu.

Upoznali su se još 1980-ih u gay trkačkom klubu, a glumac je kasnije priznao da ga je Altman odmah osvojio izgledom. Njihova veza razvijala se daleko od paparazza i znatiželjnih obožavatelja, a Takei je više od dva desetljeća skrivao detalje svog ljubavnog života ne otkrivajući da živi u sretnom odnosu.

Tek 2005. godine Takei je javno potvrdio njihovu vezu službeno istupivši u javnosti.

Kada je 2008. u Kaliforniji legaliziran istospolni brak, par je iskoristio priliku i vjenčao se u Los Angelesu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
