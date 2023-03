Harryja i Meghan nije bilo na ovogodišnjoj dodjeli Oscara - a možda je to bilo zato da bi izbjegli loše medije. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa uspjeli su izbjeći kritike odbivši Oscare jer "nije imalo smisla" da budu tamo, prema PR stručnjaku. Carla Speight, savjetnica za odnose s javnošću, rekla je: "Njihov dokumentarac nije nominiran. Meghan trenutačno ne glumi, a mislim da ni Harry to ne planira, iako su im se nedavno dogodile čudnije stvari. Ako bi se pojavili na dodjeli Oscara, to bi pokrenulo mnoga pitanja zašto i na kraju to ne bi bilo dobro za njih jer nema smisla."