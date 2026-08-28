Mnogi su prošli pokraj njega ne sluteći koga gledaju: Biste li vi pogodili o kome je riječ?

Britanski glazbenik Harry Styles (32) ovih dana privlači veliku pozornost u New Yorku, gdje je započeo svoju veliku koncertnu turneju u Madison Square Gardenu. Ondje će tijekom idućih mjeseci održati čak 30 koncerata u sklopu turneje „Together, Together“, a prvi nastup održao je 26. kolovoza.

No prije nego što je stao pred tisuće obožavatelja, Styles je snimljen u potpuno opuštenom izdanju na putu prema dvorani, a mnogi ga na prvu gotovo nisu prepoznali.

Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Pjevač je gradom prošetao u vintage majici kratkih rukava, zelenim kratkim hlačama, bijelim čarapama i smeđim mokasinkama, dok je u ruci nosio pletenu torbu od slame. U drugoj ruci držao je kavu koju mu je ranije donijela njegova zaručnica Zoë Kravitz.

Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Upravo je ležerno izdanje pokazalo Stylesa u sasvim drukčijem svjetlu od onoga na koje je publika navikla - bez glamuroznih scenskih kombinacija i reflektora, izgledao je poput bilo kojeg drugog prolaznika na ulicama New Yorka.

Madison Square Garden bit će njegova jedina američka koncertna stanica ove godine, a posljednji od 30 nastupa zakazan je za 31. listopada.

Posebnu pažnju pritom privlači i njegova veza sa Zoë Kravitz. Par je zaručen od travnja ove godine, a glumica mu je velika podrška tijekom turneje.