Harry i Meghan nude večeru za 100.000 dolara: 'Ravno prosjačenju'

Meghan Markle (44), američka glumica i bivša vojvotkinja od Sussexa, i princ Harry (41), britanski princ i vojvoda od Sussexa, udružili su se s kompanijom CharityBuzz kako bi prikupili novac za neprofitne organizacije.

Par je ponudio večeru za svakoga tko plati 100.000 dolara, a sva sredstva idu u Zakladu Archewell, koju su pokrenuli 2020. godine u čast svog sina Archieja, pise Dailymail.

Kontroverza u javnosti

Iako je praksa da poznate osobe sudjeluju u aukcijama radi dobrotvornih svrha uobičajena, Britanci nisu oduševljeni. Mnogi smatraju da se par ‘prodaje’, jer, iako su javne osobe, nisu članovi showbusinessa, već članovi kraljevske obitelji. Negativni komentari čitatelja Daily Maila bili su oštri: neki su ovo nazvali “ravno prosjačenju” i kritizirali par zbog pada u javnom ugledu.

Glasnogovornik Zaklade Archewell potvrdio je da je CharityBuzz jedan od njihovih partnera, a prošle godine Zaklada je izdvojila više od milijun funti za razne svrhe. Udruživanje s kompanijom omogućava im širenje napora u prikupljanju sredstava, dajući donatorima jedinstvenu priliku da provedu vrijeme s Harryjem i Meghan.

